भोपाल पुलिस कमिश्नर के नाम से बने 70 फर्जी प्रोफाइल, ठगों से सावधान

MP News: साइबर ठगों ने अब नई ट्रिक अपनाते हुए ठगी करने के लिए पुलिस अधिकारियों के नाम को ही हथियार बना लिया है। जालसाजों ने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के 70 फर्जी फेसबुक अकाउंट बना डाले है। इन अकाउंट्स से आरोपी लोगों को सस्ते फर्नीचर और घरेलू सामान बेचने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। वहीं अर्धसैनिक बल के अधिकारी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम के फर्जी अकाउंट बना कर ठगी करने के मामले सामने आ चुके है। इन सभी खातों को बंद कराया, लेकिन दो सक्रिय खाते को ब्लॉक करने की प्रक्रिया जारी है।