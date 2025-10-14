‘पुलिस पर भरोसा नहीं…इकलौता बेटा चला गया’, रोते हुए बोले उदित गायकी के पिता

Udit Gayaki Death Bhopal Police (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Udit Gayaki Death: राजधानी भोपाल के पिपलानी सी-सेक्टर इंद्रपुरी क्षेत्र में गुरुवार-शुक्रवार की रात दो पुलिस आरक्षकों की बर्बर पिटाई से इंजीनियर युवक उदित गायकी की मौत मामले में परिजन आक्रोशित है। पिता राजकुमार गायकी ने पुलिस की लचर कार्रवाई और कमजोर एफआइआर पर रोष जताया। दोषी पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मेरे बेटे को जानवरों की तरह मारा गया। उससे मेरी आखिरी बात गुरुवार शाम हुई थी। बेटा बेकसूर था। मेरा सब कुछ चला गया। मृतक के परिजन व दोस्तों ने सोमवार शाम अपैक्स बैंक तिराहा से रोशनपुरा चौराहा तक कैंडल मार्च निकाला।
बैंक कॉलोनी बाग दिलकुशा निवासी उदित गायकी (22) गुरुवार-शुक्रवार की रात घर लौट रहा था। तभी इंद्रपुरी सी-सेक्टर में आरक्षक सौरभ आर्य और संतोष बामलिया ने डंडे से पिटाई की थी। आरक्षकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। सोमवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उदित के घर परिजन से मुलाकात की।
बिजली कंपनी में इंजीनियर पिता राजकुमार रोते हुए बोले, इकलौता बेटा चला गया। एफआइआर में खामियां हैं। पुलिस केस सीबीआइ को दिया जाना चाहिए। आरोपियों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, बेटे ने कोई गलती की भी थी तो हमें बताते। कार्रवाई करते, हत्या क्यों कर दी। उसे जानवरों की तरह पीटा गया। बैतूल से पहुंचे उदित के नाना भाऊराव ने कहा, बेटी संगीता की गोद सूनी कर दी।
कैंडल मार्च में उचित की दोनों बहन श्वेता अडलक और गरिमा गायकी, नाना भाऊराव गावंडे, मामा अजय कुमार, सुभाष योगेश गावंडे, उदित के दोस्त आदि शामिल हुए। ट्रैफिक पुलिस चौकी के पास श्रद्धांजलि दी गई।
