‘पुलिस पर भरोसा नहीं…इकलौता बेटा चला गया’, रोते हुए बोले उदित गायकी के पिता

Udit Gayaki Death: राजधानी भोपाल के पिपलानी सी-सेक्टर इंद्रपुरी क्षेत्र में गुरुवार-शुक्रवार की रात दो पुलिस आरक्षकों की बर्बर पिटाई से इंजीनियर युवक उदित गायकी की मौत मामले में परिजन आक्रोशित है। पिता राजकुमार गायकी ने पुलिस की लचर कार्रवाई और कमजोर एफआइआर पर रोष जताया। दोषी पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मेरे बेटे को जानवरों की तरह मारा गया। उससे मेरी आखिरी बात गुरुवार शाम हुई थी। बेटा बेकसूर था। मेरा सब कुछ चला गया। मृतक के परिजन व दोस्तों ने सोमवार शाम अपैक्स बैंक तिराहा से रोशनपुरा चौराहा तक कैंडल मार्च निकाला।