देवास

दो का पहाड़ा न सुनाने पर मासूम के साथ क्रूरता, निशान देख रो पड़े माता-पिता

MP News: देवास शहर के इटावा स्थित मदर्स लेप इंटरनेशनल स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां प्राचार्य शशिकला ठाकुर की क्रूरता न हर किसी को चौंका दिया है।

Oct 13, 2025

देवास

image

Avantika Pandey

Oct 13, 2025





MP News: देवास शहर के इटावा स्थित मदर्स लेप इंटरनेशनल स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां प्राचार्य शशिकला ठाकुर की क्रूरता न हर किसी को चौंका दिया है। शशिकला ठाकुर ने दो का पहाड़ा नहीं सुनाने पर पहली कक्षा के बच्चे को पाइप से पीट दिया। मामला शनिवार का है।

प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Dewas News

जानकारी के मुताबिक, बच्चे ने परिजन को कुछ नहीं बताया था। रविवार सुबह मां ने नहलाया तो पैरों पर चोट और सूजन के निशान दिखे। तब खुलासा हुआ। पिता के अनुसार बेटा पुष्पकुंज कॉलोनी स्थित स्कूल में पढ़ता है। बच्चे के शरीर पर सूजन और चोटें आईं। रात में बुखार भी चढ़ गया। परिवार ने बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में कराया। प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 181 महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है।

आरोप नकारा

प्राचार्य और स्कूल संचालिका शशिकला ठाकुर ने कहा, मारपीट नहीं की गई। छुट्टी के समय बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ होगा। एक चांटा मारने पर भी छोटे बच्चे घर में बोल देते हैं कि मैडम ने मारा। गलतफहमी में यह परेशानी आई है। फिर भी यदि किसी ने मारा है तो माफी मांगती हूं। आगे से ध्यान रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें

दिल्ली से आया था अलर्ट! फिर भी आठ बच्चों को दी जहरीली कोल्ड्रिफ, सभी की मौत
भोपाल
Cough Syrup Case

Updated on:

13 Oct 2025 08:59 am

Published on:

13 Oct 2025 08:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / दो का पहाड़ा न सुनाने पर मासूम के साथ क्रूरता, निशान देख रो पड़े माता-पिता

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अरुणाचल में शहीद हुए एमपी के लाल संजय मीणा, पार्थिव देह पहुंचा घर, राजकीय सम्मान से आज अंतिम संस्कार

Sanjay Meena Martyr
देवास

20 हजार की रिश्वत लेते ‘जनपद सीईओ’ रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

dewas news
देवास

10-15 मिनट करते-करते गुजरा 1 घंटा, मजबूरन कार में ले जाना पड़ा शव

dewas
देवास

सब्जी बनाने को लेकर गुस्साया पति, पत्नी को मार दिया तीर….

husband killed wife with arrow over vegetable dispute mp news
देवास

एमपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्कूल में रंगरलियां मनाते मास्साब कैमरे में कैद..

dewas
देवास
