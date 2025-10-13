दो का पहाड़ा न सुनाने पर मासूम के साथ क्रूरता, निशान देख रो पड़े माता-पिता

dewas news
MP News: देवास शहर के इटावा स्थित मदर्स लेप इंटरनेशनल स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां प्राचार्य शशिकला ठाकुर की क्रूरता न हर किसी को चौंका दिया है। शशिकला ठाकुर ने दो का पहाड़ा नहीं सुनाने पर पहली कक्षा के बच्चे को पाइप से पीट दिया। मामला शनिवार का है।
जानकारी के मुताबिक, बच्चे ने परिजन को कुछ नहीं बताया था। रविवार सुबह मां ने नहलाया तो पैरों पर चोट और सूजन के निशान दिखे। तब खुलासा हुआ। पिता के अनुसार बेटा पुष्पकुंज कॉलोनी स्थित स्कूल में पढ़ता है। बच्चे के शरीर पर सूजन और चोटें आईं। रात में बुखार भी चढ़ गया। परिवार ने बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में कराया। प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 181 महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है।
प्राचार्य और स्कूल संचालिका शशिकला ठाकुर ने कहा, मारपीट नहीं की गई। छुट्टी के समय बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ होगा। एक चांटा मारने पर भी छोटे बच्चे घर में बोल देते हैं कि मैडम ने मारा। गलतफहमी में यह परेशानी आई है। फिर भी यदि किसी ने मारा है तो माफी मांगती हूं। आगे से ध्यान रखा जाएगा।
