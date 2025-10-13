दो का पहाड़ा न सुनाने पर मासूम के साथ क्रूरता, निशान देख रो पड़े माता-पिता

जानकारी के मुताबिक, बच्चे ने परिजन को कुछ नहीं बताया था। रविवार सुबह मां ने नहलाया तो पैरों पर चोट और सूजन के निशान दिखे। तब खुलासा हुआ। पिता के अनुसार बेटा पुष्पकुंज कॉलोनी स्थित स्कूल में पढ़ता है। बच्चे के शरीर पर सूजन और चोटें आईं। रात में बुखार भी चढ़ गया। परिवार ने बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में कराया। प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 181 महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है।