Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

दिल्ली से आया था अलर्ट! फिर भी आठ बच्चों को दी जहरीली कोल्डिफ, सभी की मौत

Cough Syrup Case: बच्चों की अप्राकृतिक मौतों पर नागपुर और दिल्ली ने मध्यप्रदेश को अलर्ट किया था। इसके बावजूद जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 12, 2025

Cough Syrup Case

Cough Syrup Case Shocking Update(फोटो सोशल मीडया)

Cough Syrup Case: बच्चों की अप्राकृतिक मौतों पर नागपुर और दिल्ली ने मध्यप्रदेश को अलर्ट किया था। इसके बावजूद जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया। जहरीली कोल्डिफ सिरप की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने से बचते रहे। तब तक आठ बच्चों ने सिरप का सेवन कर लिया और मौत की नींद सो गए। अब परिवार के लोग बिलख रहे हैं।

दिल्ली से 18 सितंबर को किया गया मप्र को अलर्ट

असल में छिदवाड़ा में जिन बच्चों को आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोल्डिफ सिरप दी, 15 सितंबर से पहले इनमें से कई की तबीयत बिगड़ चुकी थी। कुछ की मौत हो चुकी थी। चूंकि कारण एक जैसे प्रतीत हो रहे थे, इसलिए संबंधित अस्पतालों ने स्वास्थ्य मंत्रालय की मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट (एमएसयू) को खबर किया। एमएसयू ने 16 सितंबर को केंद्र को अवगत कराया। छानबीन के बाद 18 सितंबर को मध्यप्रदेश को अलर्ट भेजा गया। कुछ अधिकारियों को इसी दिन मिला तो कुछ को भनक 19 सितंबर को लगी। इसके बावजूद सिरप पर बैन नहीं लगाया। न ही कोई एडवाइजरी जारी की। फलस्वरूप 16 और 18 सितंबर के बाद आठ परिवारों के लोग अपने बच्चों को डॉ. प्रवीण सोनी व अन्य के पास लेकर पहुंचे थे।

डॉ. सोनी ने किया उल्लंघनः पटेल

स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद शिवाजी पटेल ने शनिवार रात जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मीडिया से चर्चा में कहा कोल्ड्रिफ सिरप डॉक्टर (प्रवीण सोनी) की पत्नी के मेडिकल पर ही उपलब्ध था। 4 वर्ष तक के बच्यों को सिरप लिखना नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद भी लिखा। प्रथम वृष्टया ही वह दोषी है।

दिल्ली, मध्यप्रदेश और छिंदवाड़ा के स्तर पर अनदेखी


  1. नागपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पहले खबर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को की। चाहते तो वहीं से देश में जहरीली दवाओं पर बैन लगाया जा सकता था।




  2. केंद्र के जिम्मेदार अधिकारियों ने मध्यप्रदेश को एक से तीन दिन के अंतर के बाद नागपुर एमएसयू का अलर्ट ट्रांसफर किया। उसका कोई अपडेट भी नहीं लिया। मप्र के अधिकारी कार्रवाई में कुछ तेजी तो लाए लेकिन सिरप बैन नहीं किया। रिपोर्ट का इंतजार करते रहे।




  3. छिंदवाड़ा प्रशासन को भी नागपुर में बच्चों की मौत की भनक लग गई थी. लेकिन किसी ने उस रोजी से काम नहीं किया, जिसकी जरूरत थी।

छिंदवाड़ा में 16 को ही शुरू हो चुका था सर्वे

Cough Syrup Case

छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य महकमे को पहले से बच्चों की मौत की जानकारी थी। सर्वे 16 सितंबर से शुरू कराया गया कि किन-किन बच्चों की मौत हो रही है। इसके बावजूद मौत की मूल वजह सिरप पर बैन नहीं लगाया।

केंद्र ने जांच को अनिवार्य किया, मात्रा भी तय

सिरप में उपयोग किए जाने वाले रॉ मैटेरियल और निर्मित उत्पादों में एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) और डाई-एथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) की जांच केंद्र सरकार ने अनिवार्य कर दी है। मात्रा 0.10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने आदेश जारी कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

विदेश भागने की फिराक में था श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक, छिंदवाड़ा एसपी का बड़ा बयान
छिंदवाड़ा
Poisonous syrup company owner Ranganathan presented in court by police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2025 08:09 am

Published on:

12 Oct 2025 08:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दिल्ली से आया था अलर्ट! फिर भी आठ बच्चों को दी जहरीली कोल्डिफ, सभी की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अभी नहीं लौटा मानसून: एमपी में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट, यहां बरसेगा पानी

MP Weather Heavy Rain Alert
भोपाल

फिल्म निर्माण के लिए बालाजी टेली फिल्म्स का एमपी सरकार से करार, सीएम से मिलीं एकता कपूर

Ekta Kapoor of Balaji Tele Films met with the CM for film production
भोपाल

एमपी में हर एकड़ पर 4 हजार रुपए देगी सरकार, किसानों को बड़ी सौगात

MP government will give farmers 4,000 rupees per acre
भोपाल

देश का पहला सबसे बड़ा ट्रैवल मार्ट 2025 थोड़ी देर में, 27 देशों के टूर ऑपरेटर्स एमपी में

Madhya Pradesh Travel Mart 2025
भोपाल

बड़ी खबर: एमपी में 150 से ज्यादा बच्चों की हुई मौत, कांग्रेस का सनसनीखेज दावा

Congress claims 150 children died in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.