छिंदवाड़ा

विदेश भागने की फिराक में था श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक, छिंदवाड़ा एसपी का बड़ा बयान

Cough Syrup Case: जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मासूम बच्चो की मौत के मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक रंगनाथन (75) पिता गोविंदन को चेन्नई से दबोचा गया है। वह विदेश भागने की फिराक में था।

2 min read

छिंदवाड़ा

image

Avantika Pandey

Oct 10, 2025

Cough Syrup Case

Cough Syrup Case (सोर्स: पत्रिका)

Cough Syrup Case: जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मासूम बच्चो की मौत के मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक रंगनाथन (75) पिता गोविंदन को चेन्नई से दबोचा गया है। वह विदेश भागने की फिराक में था। उधर, दो और बच्चों ने नागपुर में दम तोड़ दिया। इस तरह छिंदवाड़ा जिले के 21 मासूमों की मौत हो चुकी है। बैतूल जिले के भी दो बच्चे जान गंवा चुके हैं। बैतूल जिले के ग्राम टीकाबरी के हर्ष यदुवंशी की हालत गंभीर है। नागपुर एम्स में वेंटिलेटर पर है। भोपाल एम्स में भर्ती किंजल यादव की विशेषज्ञ डाक्टर दिन में तीन बार जांच कर रहे हैं। उधर, छिंदवाड़ा व पांढुर्ना के करीब 1100 मेडिकल स्टोर पर ताले लगा दिए।

टीम जल्द छिंदवाड़ा लाएगी

छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने बताया कि जबलपुर आइजी ने श्रीसन फार्मा कंपनी, बेंगलूरु हाईवे कांचीपुरम (तमिलनाडु) के मालिक रंगनाथन पर 20 हजार का इनाम रखा था। एसआइटी ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने कोर्ट में पेश किया। टीम जल्द छिंदवाड़ा लाएगी। एसआइटी के छह सदस्य चेन्नई गए थे। आरोपी का मोबाइल बंद था। उसकी लोकेशन ट्रैस की। शक था कि वह देश छोड़ सकता है। सूत्र बताते है कि रंगनाथन के कई रिश्तेदार विदेश में रहते हैं।

कौन है आरोपी: 80 के दशक में भी उठे थे सवाल

आरोपी रंगनाथन मद्रास मेडिकल कॉलेज से फार्मेसी में स्नातक है। 1980 के दशक में में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोनिट नामक पोषक सिरप बनाया था। तब भी तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रोनिट में मौजूद कुछ अवयवों को लेकर चिंता जाहिर की थी, पर रंगनाथन ने लाइसेंस हासिल कर लिया था। समय के साथ व्यापार बढ़ाया। नाक से संबंधित लिक्विड दवा को भी उत्पादों में शामिल किया। श्रीसन कंपनी की स्थापना 1990 में प्रा.लि. के तौर पर की गई। वर्तमान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गोविंदन बालासुब्रमण्यन, रंगनाथन गोविंदन, रंगनाथन रानी और रंनाथन गोविंदराजन है। रंगनाथन
आरोपी का मेडिकल कराया गया। गोविंदराजन 2009 में कंपनी का निदेशक बना।

बड़ी कार्रवाई, मासूमों को 'जहर' देने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, श्रीसन फार्मा पर भी FIR, हो सकती है उम्रकैद
भोपाल
कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट! थोक मेडिकल एजेंसियों की जांच, प्रतिबंधित दवा मिली नहीं
#CoughSyrupCaseमें अब तक
cough syrup deaths child chhindwara toxic combination mp news

जानलेवा कफ सिरप जैसे 5 और संदिग्ध सिरप मिले, दुकानदारों में मचा हड़कंप

Cough Syrup Case CM Mohan Yadav inquired about children admitted in Nagpur

Cough Syrup मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, अफसरों-डॉक्टरों को दिए निर्देश

Cough Syrup Case

विदेश भागने की फिराक में था श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक, छिंदवाड़ा एसपी का बड़ा बयान

Cough Syrup Case

'जहरीली कफ सिरप' से हुई 21 मौतों पर WHO अलर्ट, पूछा- क्या दूसरे देशों को भी की है सप्लाई?

Cough Syrup Case

एमपी में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत, भाजपा ने कर दिया बड़ा दावा

Cough Syrup Case

4 साल तक के बच्चे को न पिलाएं कफ सिरप, सिर्फ मान लें डॉक्टर्स की ये सलाह

Cough syrup case

141 कोल्ड्रिफ गायब, नहीं मिल रहा शीशियों का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी टेंशन

Cough Syrup Case Shocking Update

बड़ा खुलासा: Coldrif पर 2 साल पहले ही लग चुकी थी रोक, WHO ने भी मांगा स्पष्टीकरण

Cough Syrup Death Case Big Breaking

कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार, 'कोल्ड्रिफ' केस में सबसे बड़ी कार्रवाई

Cough Syrup Case

'जहरीली कफ सिरप' से बीमार बच्चों को देखने नागपुर पहुंचे उप सीएम राजेंद्र शुक्ल, अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

Cough Syrup मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, अफसरों-डॉक्टरों को दिए निर्देश

Cough Syrup Case CM Mohan Yadav inquired about children admitted in Nagpur
छिंदवाड़ा

हिजाब विवाद के बीच एमपी पहुंची दीपिका पादुकोण, हनुमान जी के किए दर्शन, लिया आशीर्वाद

Hijab Add Controversy deepika padukone in MP
छिंदवाड़ा

एमपी में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत, भाजपा ने कर दिया बड़ा दावा

Cough Syrup Case
छिंदवाड़ा

141 कोल्ड्रिफ गायब, नहीं मिल रहा शीशियों का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी टेंशन

Cough syrup case
छिंदवाड़ा

एमपी में एक और अधिकारी को हटाया, डिप्टी सीएम ने लिया सख्त एक्शन

Health Minister Rajendra Shukla removed Civil Surgeon Dr. Naresh Gunade in Chhindwara
छिंदवाड़ा
