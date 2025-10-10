विदेश भागने की फिराक में था श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक, छिंदवाड़ा एसपी का बड़ा बयान

Cough Syrup Case: जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मासूम बच्चो की मौत के मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक रंगनाथन (75) पिता गोविंदन को चेन्नई से दबोचा गया है। वह विदेश भागने की फिराक में था। उधर, दो और बच्चों ने नागपुर में दम तोड़ दिया। इस तरह छिंदवाड़ा जिले के 21 मासूमों की मौत हो चुकी है। बैतूल जिले के भी दो बच्चे जान गंवा चुके हैं। बैतूल जिले के ग्राम टीकाबरी के हर्ष यदुवंशी की हालत गंभीर है। नागपुर एम्स में वेंटिलेटर पर है। भोपाल एम्स में भर्ती किंजल यादव की विशेषज्ञ डाक्टर दिन में तीन बार जांच कर रहे हैं। उधर, छिंदवाड़ा व पांढुर्ना के करीब 1100 मेडिकल स्टोर पर ताले लगा दिए।