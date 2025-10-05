Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बड़ी कार्रवाई, मासूमों को ‘जहर’ देने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, श्रीसन फार्मा पर भी FIR, हो सकती है उम्रकैद

Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा में 10 और पांढर्णा में एक बच्चे की मौत के बाद पूरे मध्यप्रदेश में शनिवार को कोल्ड्रिफ सिरप बैन कर दी गई। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद करीब 12 घंटे बाद शनिवार देर रात श्रीसन फार्मा व निजी क्लीनिक में दवा लिखने वाले सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ छिंदवाड़ा के परासिया थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई। वहीं कुछ देर बाद ही छिंदवाड़ा पुलिस ने प्रवीश सोनी को गिरफ्तार कर लिया है।

3 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 05, 2025

Chhindwara Cough syrup case Dr Praveen Soni arrested

Chhindwara Cough syrup case Dr Praveen Soni arrested (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा में 10 और पांढर्णा में एक बच्चे की मौत के बाद पूरे मध्यप्रदेश में शनिवार को कोल्ड्रिफ सिरप बैन कर दी गई। जिन 11 बच्चों की मौत हुई, उनमें से आठ को यही सिरप दिया गया था। इसे बनाने वाली कांचीपुरम (तमिलनाडु) की श्रीसन फार्मा कंपनी की सभी दवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि प्रदेश में जिन बच्चों को यह सिरप दी जा चुकी है, उनकी पहचान अब तक नहीं हुई है। आशंका है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है।

मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद एक्शन

बैन का आदेश जारी होने और मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद करीब 12 घंटे बाद शनिवार देर रात श्रीसन फार्मा व निजी क्लीनिक में दवा लिखने वाले सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ छिंदवाड़ा के परासिया थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई। वहीं कुछ देर बाद ही छिंदवाड़ा(Chhindwara) पुलिस ने प्रवीश सोनी को गिरफ्तार(Dr Praveen Soni arrested) कर लिया है। डॉ. सोनी ने जिन बच्चों को देखा उन्हें उक्त कफ सिरप लिखा था। जांच में मृत बच्चों के घर से डॉक्टर का पर्चा भी मिला था।

एसपी अजय पांडे के अनुसार बीएमओ डॉ. अंकित सहलाम की शिकायत पर बीएनएस की धारा 276 के तहत एडलट्रेशन ऑफ ड्रग्स, धारा 105 हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध और ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27 ए (एडलट्रेडेट ड्रग्स का प्रयोग जिससे किसी की मृत्यु हो जाए) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

कोल्ड्रिफ में डाइएथिलीन

ग्लाइकॉल की मात्रा 48.6% पाई गई। यह बहुत जहरीला है। चार सैंपल की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। हालांकि नेस्ट्री-डीएस सिरप में कोई जहरीला कंटेंट नहीं मिला। जिन बच्चों की मौत हुई, उनमें से कुछ की यह भी दी गई थी। तमिलनाडु के औषधि नियंत्रक ने कोल्ड्रिफ सिरप को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया है।

इतनी सजा का प्रावधान

धारा 276- एक वर्ष
धारा 105 - 10 वर्ष
धारा 27ए- 10 वर्ष से आजीवन कारावास

मुख्य बातें…

  • खतरा बरकरारः क्योंकि जिन बच्चों को दिया यह सिरप, उनकी पहचान नहीं
  • कोल्ड्रिफ बनाने वाली श्रीसन फार्मा की सभी दवाइयां मप्र में प्रतिबंधित
  • जिस लॉट का सिरप जहरीला, प्रदेश में उसकी खोजबीन में जुटे अधिकारी और कर्मचारी

मेट्रो सर्विलांस यूनिट ने दी थी सूचना

बच्चों की मौत व कारणों को सबसे पहले नागपुर मैट्री सर्विलांस यूनिट ने पकड़ा और स्वास्थ्य मंत्रालय, मप्र के स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। बताया जा रहा है कि इस यूनिट के अलर्ट के बावजूद मामले में देरी से गंभीरता दिखाई गई। मप्र में ऐसी कोई यूनिट नहीं है।

छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के अलावा भी सप्लाई

जहरीला कोल्ड्रिफ का बैच एसआर-13 था। मई 2025 में बना। अप्रैल 27 तक वैध। सूत्रों के मुताबिक सप्लाई कई जिलों में हुई है। उपयोग भी बताया जा रहा है, पर छिंदवाडा-पांढर्णा के अलावा कहों से मौत दर्ज नहीं हुई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक डॉ. दिनेश कुमार मौर्य ने दावा किया, सिरप नष्ट करने की कार्रवाई तेज कर दी है। बाकी सैंपलों की जांच रिपोर्ट जल्द मंगवाने के प्रयास है।

तमिलनाडु ने सीज की कंपनी

कोल्ड्रिफ बनाने वाली श्रीसन फार्मा का प्लांट तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। मप्र सरकार ने । अक्टूबर को पत्र लिखा था। सरकार ने कंपनी पर ताला जड़ दिया। जिन राज्यों को उक्त बैच की दवा सप्लाई की गई, उन्हें बताया। कार्रवाई तीन दिन में कर दी।

केरल सरकार ने भी लगाया प्रतिबंध

कोल्ड्रिफ की विक्री पर केरल ने भी रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को कहा, यह फैसला अन्य राज्यों से आई उन रिपोर्ट्स के बाद लिया गया है जिनमें कोल्ड्रिफ सिरप के एक बैच में कुछ खामियां पाई गई थी। साफ किया कि औषधि नियंत्रण विभाग की शुरुआती जांच में सामने आया है कि चिह्नित बैंच की दवा केरल में नहीं बेची गई। सुरक्षा की चिंता को देखते हुए कोल्ड्रिफ की बिक्री रोकी गई।

ये भी पढ़ें

सरकारी मदद ठुकराते हुए बोली- मेरी बेटी चली गई 4 लाख का क्या करुंगी…
खंडवा
Khandwa Tragedy tractor trolley Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 08:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बड़ी कार्रवाई, मासूमों को ‘जहर’ देने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, श्रीसन फार्मा पर भी FIR, हो सकती है उम्रकैद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 25 IAS और तीन आइपीएस अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

MP News
भोपाल

‘चक्रवाती तूफान’ का असर शुरू, 5 से 8 अक्टूबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी

heavy rain
भोपाल

एमपी को मिलेगी 57 प्रतिशत बिजली, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पंप स्टोरेज पर बनी सहमति

Agreement reached on 57 percent power for MP under the Sardar Sarovar Project
भोपाल

बेंगलुरु, हैदराबाद की आईटी कंपनियों में काम कर रहीं छोटे से शहर की 125 से ज्यादा लड़कियां

More than 125 girls from Betul working in IT companies
भोपाल

‘चक्रवात’ ने पकड़ी रफ्तार: 55 जिलों में कराएगा ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी चेतावनी

mp weather
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.