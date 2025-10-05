बड़ी कार्रवाई, मासूमों को ‘जहर’ देने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, श्रीसन फार्मा पर भी FIR, हो सकती है उम्रकैद

Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा में 10 और पांढर्णा में एक बच्चे की मौत के बाद पूरे मध्यप्रदेश में शनिवार को कोल्ड्रिफ सिरप बैन कर दी गई। जिन 11 बच्चों की मौत हुई, उनमें से आठ को यही सिरप दिया गया था। इसे बनाने वाली कांचीपुरम (तमिलनाडु) की श्रीसन फार्मा कंपनी की सभी दवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि प्रदेश में जिन बच्चों को यह सिरप दी जा चुकी है, उनकी पहचान अब तक नहीं हुई है। आशंका है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है।