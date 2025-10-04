सरकारी मदद ठुकराते हुए बोली- मेरी बेटी चली गई 4 लाख का क्या करुंगी…

मौत के बाद पाडल फाटा गांव में मजमा लगा रहा। अपनों को खो चुके परिवार के जमों पर नेता व अधिकारी आश्वासन का मरहम लगाते रहे लेकिन उनकी भूख किसी को नहीं नजर आए। राहत के नाम पर केवल आश्वासनों की झड़ी लगाने वाले नेता व अधिकारी एक वक्त के भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर पाए। पुलिस ने मानवता दिखाते हुए, खुद के लिए आए भोजन के पैकेट मृतकों के परिजन को बांट दिए। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय को जब पता चला की मृतकों के परिजन भूखे हैं। तब एसपी राय ने मानवता दिखाते हुए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। डीएसपी चौहान ने भोजन पैकेट सभी मृतकों के परिवार के साथ ही बाहर से आए उनके रिश्तेदारों में बटवा दिए।