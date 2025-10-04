Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

अंतिम संस्कार के समय चिता पर गिरने लगा भयंकर पानी, देखें वीडियो

MP News: शनिवार को वार्ड क्रमांक 14 के मुक्तिधाम में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इस दौरान बारिश होने लगी और छत से भयंकर पानी सीधे चिता पर गिरने लगा।

2 min read

कटनी

image

Avantika Pandey

Oct 04, 2025

Heavy rain start during funeral

Heavy rain start during funeral (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: कटनी जिले के बरही नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 छिंदिया टोला स्थित नव-निर्मित मुक्तिधाम भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। यहां निर्माण की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि छत से सीधे चिता पर पानी टपक रहा है। शेड का अता पता नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति ने नगर परिषद के कामकाज और जिम्मेदारों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शनिवार को वार्ड क्रमांक 14 के मुक्तिधाम में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार(Funeral) किया जा रहा था। इस दौरान बारिश होने लगी और छत से पानी सीधे चिता पर गिरने लगा। इससे चिता जलाने में भारी परेशानी हुई और परिजनों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि यह स्थिति पहली बार नहीं है। बारिश के दिनों में मुक्तिधाम की छत से लगातार पानी टपकता है, जिससे अंतिम संस्कार जैसे गंभीर अवसर पर भी शांति और गरिमा नहीं रह पाती।

नगर परिषद की मनमानी, अफसरों की लापरवाही

स्थानीय लोगों ने बताया कि मुक्तिधाम निर्माण के बाद से ही छत और ड्रेनेज की खामियां नजर आ रही थीं। इस समस्या की जानकारी कई बार नगर परिषद अध्यक्ष, सीएमओ, ठेकेदार और वार्ड पार्षद को दी गई, लेकिन आज तक कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया और अधिकारियों ने आंख मूंदकर भुगतान कर दिया। इससे साफ है कि भ्रष्टाचार ने मुक्तिधाम जैसे पवित्र स्थल को भी नहीं छोड़ा।

जनता में आक्रोश, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

वार्ड के लोगों का कहना है कि मुक्तिधाम की यह स्थिति बेहद शर्मनाक है और यह न सिर्फ भ्रष्टाचार की पोल खोलती है बल्कि मानव संवेदनाओं के प्रति संवेदनहीन रवैया भी दर्शाती है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि निर्माण कार्य की जांच कर दोषी ठेकेदार, परिषद अध्यक्ष, सीएमओ और वार्ड पार्षद पर कार्रवाई की जाए तथा मुक्तिधाम की मरम्मत तुरंत करवाई जाए।

व्यवस्था पर सवाल

katni news

मुक्तिधाम के निर्माण के समय गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं की गई?, बार-बार शिकायत के बावजूद अधिकारी चुप क्यों हैं, क्या नगर परिषद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है? बरही नगर परिषद क्षेत्र का यह मामला दर्शाता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक जड़े जमा चुका है कि मुक्तिधाम जैसे पवित्र स्थल भी इससे अछूते नहीं हैं। यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, तो जनता का आक्रोश और बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें

अभी और ‘तांडव’ करेगा पोस्ट मानसून, 24 घंटे के अंदर होगी भारी बारिश, चेतावनी जारी
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 12:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / अंतिम संस्कार के समय चिता पर गिरने लगा भयंकर पानी, देखें वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दशहरे की छुट्टी मनाने मामा के घर आए दो भाइयों की तालाब में डूबने से मौत, मची चीख-पुकार

katni news
कटनी

कक्षा 2 और 3 के 60 स्कूलों में विद्यार्थियों का हुआ एसेसमेंट, अंग्रेजी, हिंदी, गणित की परखी गई दक्षता

Tested skills of students
कटनी

व्हीलचेयर पर भी मिसाल: 30 वर्षों में सैकड़ों महिलाओं-बेटियों की संवारी जिंदगी

unique example of social service
कटनी

‘पगला’ कहने पर बढ़ा विवाद तो चार युवकों ने घर के बाहर बम फेंका, इलाके में फैली दहशत

katni news
कटनी

समाज सेवा की मिसाल: सैकड़ों अनाथ बेटियों की मां बनकर बदल रहीं तकदीर

Doctor's social service became an example
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.