अंतिम संस्कार के समय चिता पर गिरने लगा भयंकर पानी, देखें वीडियो

शनिवार को वार्ड क्रमांक 14 के मुक्तिधाम में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार(Funeral) किया जा रहा था। इस दौरान बारिश होने लगी और छत से पानी सीधे चिता पर गिरने लगा। इससे चिता जलाने में भारी परेशानी हुई और परिजनों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि यह स्थिति पहली बार नहीं है। बारिश के दिनों में मुक्तिधाम की छत से लगातार पानी टपकता है, जिससे अंतिम संस्कार जैसे गंभीर अवसर पर भी शांति और गरिमा नहीं रह पाती।