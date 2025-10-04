अभी और ‘तांडव’ करेगा पोस्ट मानसून, 24 घंटे के अंदर होगी भारी बारिश, चेतावनी जारी

मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती के मुताबिक, वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में गहरा लो प्रेशर सक्रिय है। इसके साथ ही अरब सागर में भी लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में हवा के ऊपरी स्तर पर चक्रवात प्रभावी है। इन तीनों मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेशभर में बारिश का दौर जारी है। इसका असर अगले कुछ दिन और देखने को मिलेगा। शनिवार को भी मौसम विभाग ने रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अगले 24 घंटे के अंदर साढ़े 4 इंच तक पानी गिरने का अलर्ट जारी किया है।