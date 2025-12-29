जिस कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप वह दो बार लोकायुक्त में हो चुका है ट्रैप

कटनी. बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत बाकल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 30 अगस्त 2016 को सेवानिवृत्त होने वाली एएनएम सावित्री वर्मा के साथ हुई 17.36 लाख रुपए की धोखाधड़ी में बड़ी गंभीर मनमानी सामने आई है। लाचार पीडि़ता व परिजनों ने जिस कर्मचारी लिपिक राहुल मिश्रा पर आरोप है वह दो बार लोकायुक्त में ट्रैप हो चुका है। 19 नवंबर 2022 को सहायक ग्रेड-3 को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के टैक्नीशियन संदीप यादव से समयमान वेतनमान देने के नाम पर 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। इसी प्रकार 2016 में भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में लिपिक के यहां छापामार कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि मामला उजागर होने के 24 घंटे बाद भी पीडि़ता को कोई राहत नहीं मिली है।

बता दें कि सुनीता वर्मा के जीपीएफ की राशि एक्सिस बैंक में फर्जी खाता खोलकर जारी कर उसमें जारी करते हुए एटीएम के माध्यम से निकालकर हड़पी गई है। बताया जा रहा है कि यह रकम पेट्रोल पंप में भी ट्रांसफर की गई है। आरटीजीएस के माध्यम से लाखों रुपए यहां से वहां किए गए हैं। लोकायुक्त में ट्रैप कर्मचारी को वित्तीय मामलों का प्रभारी दिया गया अबतक राहुल मिश्रा का न तो चालान पेश किया गया और ना ही निलंबित किया गया। स्वास्थ्य विभाग में अन्य कर्मचारियों को भी नियम विरुद्ध तरीके से पद दिए गए हैं।