कमलनाथ की 55 साल पुरानी फोटो, 11 हजार व्यू, 878 लोगों ने की लाइक

Kamalnath- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, इन दिनों सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय हैं। वे प्राय: हर ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। कांग्रेस के आंदोलनों, प्रदर्शनोें, बैठकों के बारे में भी कमलनाथ Kamalnath सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। वे अपने पुराने दोस्तों, पार्टी नेताओं को भी जन्मदिन, पुण्यतिथि आदि के मौके पर याद करते हैं। कमलनाथ ने अपने मित्र व कांग्रेस नेता स्वर्गीय संजय गांधी को भी उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए सोशल मीडिया में श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने अपनी 5 दशक पुरानी फोटो भी पोस्ट की। कमलनाथ की इस तस्वीर को लोगोें ने खासा पसंद किया। बुधवार सुबह 9.30 बजे तक इस फोटो को 11 हजार से ज्यादा व्यू मिल चुके थे जबकि करीब 9 सौ लोगों ने इसे लाइक किया।