12 दिन बाद मानसून रफ्तार में, IMD ने दी झमाझम बारिश की खुशखबरी, एमपी में कब हो रही एंट्री

उधर इंदौर में 24 जून को हुई बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि य यह मानसून के प्रदेश के नजदीक आने का संकेत है। हालांकि मौसम विभाग ने इसके लिए एक निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की हैष लेकिन IMD का कहना है कि छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री ने मध्य भारत में उसकी गति को तेज कर दिया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि 24-48 घंटे में मानसून मध्यप्रदेश में एंट्री कर सकता है। यानी 26-27 जून को प्रवेश के साथ ही मध्य प्रदेश में मानसून की झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है।