मानहानि विवाद खत्म होने की राह पर? राहुल गांधी-कार्तिकेय मामले में समझौता, फैसला बुधवार को

भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA COURT) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। समन को रद्द करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई थी। जिसमें राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सीएम और उनके बेटे के लिए बयान दिया था। यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने समझौते से संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए और कहा गया कि अब केवल औपचारिकता ही बाकी है। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान और विवेक तन्खा के बीच हुए समझौते के बाद एक ऐसा ही केस खत्म हो गया था। राहुल गांधी और कार्तिकेय के मामले में भी आज के घटनाक्रम को देखते हुए इस केस के भी खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं।