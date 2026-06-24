“सीएम मोहन यादव की चुनाव के पहले जितनी जमीनें थीं, आज भी उतनी”, विवाद पर बोले हेमंत खंडेलवाल

CM Mohan Yadav- एमपी में कुछ भूमि सौदोें पर राजनीतिक बवाल मच गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता कर उज्जैन और अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर भूमि खरीद-फरोख्त के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। जीतू ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव Mohan Yadav से जुड़े कुछ व्यक्तियों और उनके करीबियों की कंपनियों के नाम पर उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमि दर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार उनके नाम वर्ष 2024-25 के दौरान 137 प्लॉटों में 168 एकड़ भूमि खरीदने का उल्लेख भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के दावों पर सरकार जनता को जवाब दे। इसपर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने देर रात बयान जारी किया। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि सीएम डॉ. मोहन यादव और उनकी पत्नी के पास आज भी उतनी ही जमीनें हैं जितनी 2023 में चुनाव के वक्त थीं। उन्होंने सीएम व परिवार के सदस्यों पर झूठे आरोपों से भ्रम फैलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया।