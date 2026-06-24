बाइक पर घूमने निकले भोपाल के कॉलेज स्टूडेंट, पहले युवती की और बाद में युवक की मिली लाश

Kerwa Dam - भोपाल के कॉलेज स्टूडेंट बाइक पर घूमने निकले। हंसते गाते, मस्ताते दोनों युवा केरवा डैम Kerwa Dam पहुंचे। बाद में पहले युवती की और इसके बाद युवक की लाश मिली। छात्र-छात्रा के शव केरवा डैम में कुख्यात 'मौत का कुआं' में मिले। एक के बाद एक दो लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को फॉरेस्ट कर्मचारियों ने दी। केरवा डैम इलाके में युवक की बाइक व सामान मिले जिससे वारदात का खुलासा हुआ। प्रारंभिक रूप से छात्र छात्रा की हादसे में मौत होने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल पुलिस Bhopal Police मामले की जांच में जुट गई है। उनकी मौत के कारणों का आज खुलासा हो सकता है।