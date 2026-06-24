ट्विशा केस: एम्स में जिंदा लाई गई ट्विशा या हो चुकी थी मौत! राज खोलेंगे डॉक्टर्स के बयान

Twisha Sharma Case - भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा डेथ मिस्ट्री मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी जहां केस की चार्जशीट बनाने की तैयारी में लगे हैं वहीं तफ़्तीश भी कर रहे हैं। मंगलवार को सीबीआइ की टीम तफ़्तीश के लिए भोपाल एम्स पहुंची। यहां उन डॉक्टरों के बयान दर्ज किए जिन्होंने ट्विशा Twisha को एम्स लाने के बाद सबसे पहले जांच की थी। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश की अस्पताल में जब ट्विशा को लाया गया था तब वह जिंदा थी या उनकी मौत हो चुकी थी! एम्स में उन्हें किस हाल में लाया गया था, जांच अधिकारियों ने डॉक्टरों से इस संबंध में गहन पूछताछ की। उनके बयानों से केस के कई पहलुओं से पर्दा हट सकता है।