भोपाल

3 कैटेगिरी में बांटे गए एमपी के 55 जिले, तैनात होंगे 900 साइबर एक्सपर्ट

MP News: राज्य साइबर सेल द्वारा जिसका प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया। जहां डीजीपी कैलाश मकवाना की स्वीकृत मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई।

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 18, 2026

districts In Madhya Pradesh

districts In Madhya Pradesh प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: राज्य साइबर सेल में लंबे समय से चली आ रही एक्सपर्ट की कमी जल्द खत्म होने वाली है। पुलिस मुख्यालय के प्रशिक्षण शाखा द्वारा तैयार किए गए 900 एक्सपर्ट अब जिलों में तैनात होंगे। जो साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में अपना योगदान देंगे। राज्य साइबर सेल द्वारा जिसका प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया। जहां डीजीपी कैलाश मकवाना की स्वीकृत मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई।

राज्य साइबर सेल द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक जिलों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जो बड़े जिले हैं और जहां ज्यादा साइबर घटनाएं हो रही है, वहां 30 साइबर एक्सपर्ट और जहां कम अपराध की संख्या है वहां 20 और 10-10 एक्सपर्ट की तैनाती की जाएगी। इन एक्सपर्ट की तैनाती साइबर नोडल थानों, साइबर सेल, थाना साइबर डेस्क या भविष्य में स्थापित होने वाले साइबर पुलिस थानों में की जाएगी।

टॉपर्स ही बनेंगे साइबर एक्सपर्ट

पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे जवानों को इस बार साइबर अपराधों से लड़ने के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। जिसका एक विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार कर सभी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में लागू किया गया है। साथ ही हर सप्ताह सभी पीटीएस में साइबर क्विज आयोजित की जाती है। जिसमें कुल 100 नंबर के सौ प्रश्न पूछे जाते है। इस परीक्षा में टॉप पर रहने वाले 900 लोगों को साइबर वॉरियर्स के रूप में तैयार कर जिलों में तैनात किया जाएगा।

स्पेशल ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगी तैनाती

पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से चयनित हुए नौ साइबर एक्सपर्ट जवानों को फिर स्पेशल ट्रेनिंग देकर और दक्ष बनाया जाएगा। जवानों को साइबर पोर्टल अनुसंधान, आईटी एक्ट के मूल सिद्धांत विषयों पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उसके बाद जोनल साइबर कार्यालय में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा ट्रेनिंग दिलवाई जााएगी। फिर पांच दिनों की साइभर गहन प्रशिक्षण कार्यशाला भोपाल में आयोजित होगी। उसके बाद ही थानों में तैनाती की जाएगी।

इन जिलों में तैनात होंगे 30 साइबर एक्सपर्ट

इंदौर शहर, भोपाल शहर, रीवा और सतना

इन जिलों में तैनात होंगे 20 वॉरियर्स

जबलपुर, ग्वालियर, देवास, उज्जैन, इंदौर ग्रामीण, सागर, धार, छतरपुर, रतलाम, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, मुरैना, सिंगरौली, बैतूल, सिहोर, विदिशा, राजगढ़, शिवपुरी और कटनी। शेष बचे जिलों में 10- 10 वॉरियर्स तैनात होंगे।

इन तीन साइबर अधिकारियों को बनाया गया नोडल अधिकारी

  • सव्यसाची सराफ, साइबर एसपी, इंदौर
  • प्रणय एस नागवंशी, एसपी, राज्य साइबर सेल
  • प्रांजली शुक्ला, डायरेक्टर, साइबर फॉरेसिंक लैब

पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे जवानों को पहली बार भविष्य के साइबर अपराध के मद्देनजर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही हर सप्ताह साइबर क्विज करवाया जाता है। इन गतिविधियों में टॉप करने वाले 900 जवानों को बतौर साइबर एक्सपर्ट तैयार किया जाएगा।- राजाबाबू सिंह, एडीजी, प्रशिक्षण शाखा

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jan 2026 03:46 pm

Published on:

18 Jan 2026 03:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 3 कैटेगिरी में बांटे गए एमपी के 55 जिले, तैनात होंगे 900 साइबर एक्सपर्ट

