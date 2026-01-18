3 कैटेगिरी में बांटे गए एमपी के 55 जिले, तैनात होंगे 900 साइबर एक्सपर्ट

पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे जवानों को इस बार साइबर अपराधों से लड़ने के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। जिसका एक विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार कर सभी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में लागू किया गया है। साथ ही हर सप्ताह सभी पीटीएस में साइबर क्विज आयोजित की जाती है। जिसमें कुल 100 नंबर के सौ प्रश्न पूछे जाते है। इस परीक्षा में टॉप पर रहने वाले 900 लोगों को साइबर वॉरियर्स के रूप में तैयार कर जिलों में तैनात किया जाएगा।