आकाश के मुद्दे पर पीएम मोदी की नाराजगी के बाद इन 5 नेताओं पर हो सकती है कार्रवाई, 3 पूर्व मंत्री भी शामिल

भोपाल. भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के द्वारा नगर निगम अधिकारियों की बैट से पिटाई के मामले में पीएम मोदी ने नाराजगी जताई है। पीएम मोदी के इसके साथ ही कहा है कि ऐसे लोगों को समर्थन और स्वागत करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने आज कहा कि किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार जो पार्टी का नाम पर करता है, अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह सभी पर लागू है।

ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं

राजीव प्रताप रूडी ने भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के मामले में कहा कि पीएम मोदी ने आज पार्टी के सभी सदस्यों को स्पष्ट संदेश दिया कि इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है चाहे वह कोई भी हो। पीएम मोदी ने ऐसे लोगों का समर्थन और स्वागत करने वालों पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

RP Rudy, BJP MP on Akash Vijayvargiya: PM in BJP parliamentary party meeting today said any kind of misbehaviour that brings down party’s name is unacceptable. He said that action should be taken if someone has done something wrong. He also said that it is applicable on everyone. pic.twitter.com/TWTUkmeHy8