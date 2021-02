अभिनेत्री कंगना रनौत को भाया मध्य प्रदेश, तारीफ में कही बड़ी बात

भोपाल/ अपने बेबाक बयानों और बहतरीन अदाकारी से बॉलीवुड में क्वीन के नाम से पहचान बनाने वाली अदाकारा इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'धाकड़' की शूटिंग के लिये मध्य प्रदेश आई हुई हैं। पिछले दिनों भोपाल आने के दौरान उन्होंने मीडिया बातचीत में अपनी फिल्म के नाम की तर्ज पर ही धाकड़ अंदाज में मीडिया के सवालों का जवाब दिये थे। इस दौरान उन्होंने गैंगरेप के आरोपियों पर अपनी प्रतिक्रकिया देते हुए कहा था कि, ऐसे लोगों को चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। वहीं, सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश की तारीफ की है।

कंगना ने ट्वीट कर कही ये बात

Madhya Pardesh is beyond gorgeous. So much beauty, say hello to my crew #Dhaakad

⁦@MPTourism⁩ ⁦@ChouhanShivraj⁩ pic.twitter.com/tLHtQcHDRX