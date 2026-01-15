15 जनवरी 2026,

भोपाल

ADR Report: 2014-2024 के बीच चुने गए MP के 6 सांसदों की संपत्ति कितनी बढ़ी, टॉप पर कौन?

ADR Report: एडीआर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। जिसमें मध्यप्रदेश के 6 सांसदों की साल 2014 से लेकर 2024 तक की संपत्ति का ब्यौरा साझा किया गया है।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 15, 2026

ADR Report of 6 mps

फोटो सोर्स- पत्रिका

ADR Report: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने सांसदों की संपत्ति का ब्यौरा साझा किया है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2014 से 2024 के बीच लोकसभा में चुने गए सांसदों की संपत्ति में करीब 100 फीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी की गई है। इसमें मध्यप्रदेश के 6 सांसद भी शामिल हैं। जिनकी संपत्ति में 100 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। बता दें कि, इसमें वह सांसद शामिल हैं। जो लगातार अपने तीसरे कार्यकाल में हैं। मध्यप्रदेश में साल 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सभी 29 सीटें पर जीत हासिल की थी।

आइए जानते हैं टॉप पर कौन?

  • 2014 में 5 करोड़ 74 लाख 29 हजार 237 रुपए
  • 2019 में 9 करोड़ 9 लाख 8 हजार 944 रुपए
  • 2024 में 19 करोड़ 28 लाख 84 हजार 642 रुपए
  • 236 प्रतिशत के साथ संपत्ति में कुल 13 करोड़ से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है

सतना से सांसद गणेश सिंह

  • गणेश सिंह 2004 से लगातार सांसद हैं
  • साल 2014 में 3 करोड़ 78 लाख रुपए
  • साल 2019 में 4 करोड़ 17 लाख 19 हजार 76 रुपए
  • साल 2024 9 करोड़ 86 लाख 81 हजार 128 रुपए
  • 150 प्रतिशत के साथ कुल संपत्ति में 5 करोड़ से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है

रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा

  • साल 2014 में 1 करोड़ 1 लाख 56 हजार 568 रुपए
  • साल 2019 में 2 करोड़ 3 लाख 59 हजार 750 रुपए
  • साल 2024 में 5 करोड़ 9 लाख 38 हजार 896 रुपए
  • 402 प्रतिशत के साथ संपत्ति में कुल 4 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई

राजगढ़ सांसद रोडमल नागर

  • साल 2014 में 2 करोड़ 85 लाख 69 हजार 974 रुपए
  • साल 2019 में 4 करोड़ 1 लाख 98 हजार 295 रुपए
  • साल 2024 में 6 करोड़ 54 लाख 83 हजार 248 रुपए
  • 129 प्रतिशत के साथ संपत्ति में 3 करोड़ से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई

मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते

  • साल 2014 में 2 करोड़ 57 लाख 38 हजार 420 रुपए
  • साल 2019 में 2 करोड़ 67 लाख 2 हजार 373 रुपए
  • साल 2024 में 5 करोड़ 35 लाख 26 हजार 381 रुपए
  • 108 प्रतिशत के साथ 2 करोड़ से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई

टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक

  • साल 2014 में 93 लाख 64 हजार 635 रुपए
  • साल 2019 में 2 करोड़ 15 लाख 3 हजार 766 रुपए
  • साल 2024 में 2 करोड़ 88 लाख 37 हजार 6 रुपए
  • 208 प्रतिशत के साथ संपत्ति में बढ़ोत्तरी 1 करोड़ 94 लाख 72 हजार 371 रुपए

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 08:15 pm

Published on:

15 Jan 2026 08:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ADR Report: 2014-2024 के बीच चुने गए MP के 6 सांसदों की संपत्ति कितनी बढ़ी, टॉप पर कौन?

