ADR Report: 2014-2024 के बीच चुने गए MP के 6 सांसदों की संपत्ति कितनी बढ़ी, टॉप पर कौन?

ADR Report: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने सांसदों की संपत्ति का ब्यौरा साझा किया है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2014 से 2024 के बीच लोकसभा में चुने गए सांसदों की संपत्ति में करीब 100 फीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी की गई है। इसमें मध्यप्रदेश के 6 सांसद भी शामिल हैं। जिनकी संपत्ति में 100 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। बता दें कि, इसमें वह सांसद शामिल हैं। जो लगातार अपने तीसरे कार्यकाल में हैं। मध्यप्रदेश में साल 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सभी 29 सीटें पर जीत हासिल की थी।