राहुल गांधी के बयान के बाद एमपी के मंत्री का बयान- नेहरू जी ने की थी पहली वोट चोरी

राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आने पर कटाक्ष करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, 'राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन, प्रशिक्षण देने से पहले वो खुद प्रशिक्षण ले लें। जो खुद घोर अनुशासनहीन हो, वो दूसरों को क्या सिखाएगा ?' उन्होंने कहा कि, कांग्रेस बीजेपी की नकल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 'नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं को ही प्रशिक्षण की जरूरत है।' उन्होंने कहा- 'नकल से संगठन नहीं खड़े होते, न राजनीति में हैसियत बनती है।'