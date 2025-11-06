Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

राहुल गांधी के बयान के बाद एमपी के मंत्री का बयान- नेहरू जी ने की थी पहली वोट चोरी

MP News : वोट चोरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री विश्वास सारंग की विवादित टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा- 'सबसे पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बिना किसी तथ्यों के राहुल गांधी को कोई भी मुद्दा थमा देता है।'

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Nov 06, 2025

MP News

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री विश्वास सारंग का बयान (Photo Source- Patrika)

MP News : राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर भाजपा की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरु हो गई हैं। इस बार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। इस दोरान उन्होंने एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा- 'सबसे पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की है।'

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि, राहुल गांधी हर दो-तीन महीने में बिना तथ्यों के कोई न कोई नया प्रोपेगेंडा तैयार करने में माहिर हो गए हैं। 'कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बिना किसी तथ्य के राहुल गांधी को कोई भी मुद्दा थमा देता है। न उन्हें पूरी जानकारी होती, न ही वो सच्चाई जानते, फिर भी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।' उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'राहुल गांधी ना चुनाव आयोग में शिकायत करते और ना ही कोर्ट जाते, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता।'

'नेहरू जी ने की पहली वोट चोरी'

विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के परिवार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा- 'राहुल गांधी के परिवार ने हर समय वोट चोरी की है। जब नेहरू जी ही वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने थे तो राहुल गांधी को लगता है कि, वही परंपरा आज भी चल रही है। लेकिन, अब ऐसा नहीं है।' मंत्री सारंग ने कहा कि, टचुनाव आयोग पर सवाल उठाकर राहुल गांधी देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं।ट

'प्रशिक्षण से पहले खुद प्रशिक्षण लें राहुल'

राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आने पर कटाक्ष करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, 'राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन, प्रशिक्षण देने से पहले वो खुद प्रशिक्षण ले लें। जो खुद घोर अनुशासनहीन हो, वो दूसरों को क्या सिखाएगा ?' उन्होंने कहा कि, कांग्रेस बीजेपी की नकल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 'नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं को ही प्रशिक्षण की जरूरत है।' उन्होंने कहा- 'नकल से संगठन नहीं खड़े होते, न राजनीति में हैसियत बनती है।'

समाज में फूट डालने का काम करती है कांग्रेस

मंत्री सारंग ने आगे कहा, 'कांग्रेस समाज में प्रोपेगेंडा फैलाने और सेंसेशन बनाने में लगी है। जाति को जाति और धर्म को धर्म से लड़ाने की नीति कांग्रेस की पहचान बन गई है। अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' नीति आज भी कांग्रेस अपनाए हुए है।'

अल्पसंख्यक वोटर लिस्ट पर लगाए आरोपों पर बोले सारंग

मंत्री सारंग ने कहा, 'अभी तो प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई और कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचय है।' उन्होंने कहा कि, चुनाव आयोग हर पार्टी को प्रक्रिया में शामिल कर रहा है, इसलिए कांग्रेस को भी इसमें भाग लेना चाहिए, न कि निराधार आरोप लगाना।

बिजली बिल मामले पर कांग्रेस को घेरा

मंत्री सारंग ने कहा, 'जनता के हित में जो भी निर्णय होते हैं, उनके खिलाफ बोलना कांग्रेस की आदत बन गई है। जब भी जनता का भला होता है, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है।' सारंग ने कहा कि, 'मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।'

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 02:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / राहुल गांधी के बयान के बाद एमपी के मंत्री का बयान- नेहरू जी ने की थी पहली वोट चोरी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी प्रोजेक्ट: जमीन की कीमत बढ़ी तो…भू-मालिक को मिलेगा 20% हिस्सा

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

अब बाइक चालक के साथ बैठने वाला भी लगाएगा हेलमेट, वरना कटेगा भारी चालान, जानें लें नियम

New Traffic Rules
भोपाल

अब मिनटों में पता चलेगा गाड़ी का ‘चेचिस नंबर’, ये है ट्रिक

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी समेत देशभर में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल, आज से ठप रहेगी सिलेंडर डिलीवरी

LPG Distributors Strike
भोपाल

अब ‘QR कोड Highway’, स्कैन करते ही मिलेेंगे इंजीनियर-ठेकेदार और हेल्पलाइन नंबर, कर सकेंगे शिकायत

MP News QR Code on Highways in MP scan to know more information
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.