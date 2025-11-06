राहुल गांधी के बयान के बाद एमपी के मंत्री का बयान- नेहरू जी ने की थी पहली वोट चोरी

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री विश्वास सारंग का बयान (Photo Source- Patrika)
MP News : राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर भाजपा की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरु हो गई हैं। इस बार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। इस दोरान उन्होंने एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा- 'सबसे पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की है।'
मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि, राहुल गांधी हर दो-तीन महीने में बिना तथ्यों के कोई न कोई नया प्रोपेगेंडा तैयार करने में माहिर हो गए हैं। 'कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बिना किसी तथ्य के राहुल गांधी को कोई भी मुद्दा थमा देता है। न उन्हें पूरी जानकारी होती, न ही वो सच्चाई जानते, फिर भी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।' उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'राहुल गांधी ना चुनाव आयोग में शिकायत करते और ना ही कोर्ट जाते, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता।'
विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के परिवार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा- 'राहुल गांधी के परिवार ने हर समय वोट चोरी की है। जब नेहरू जी ही वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने थे तो राहुल गांधी को लगता है कि, वही परंपरा आज भी चल रही है। लेकिन, अब ऐसा नहीं है।' मंत्री सारंग ने कहा कि, टचुनाव आयोग पर सवाल उठाकर राहुल गांधी देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं।ट
राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आने पर कटाक्ष करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, 'राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन, प्रशिक्षण देने से पहले वो खुद प्रशिक्षण ले लें। जो खुद घोर अनुशासनहीन हो, वो दूसरों को क्या सिखाएगा ?' उन्होंने कहा कि, कांग्रेस बीजेपी की नकल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 'नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं को ही प्रशिक्षण की जरूरत है।' उन्होंने कहा- 'नकल से संगठन नहीं खड़े होते, न राजनीति में हैसियत बनती है।'
मंत्री सारंग ने आगे कहा, 'कांग्रेस समाज में प्रोपेगेंडा फैलाने और सेंसेशन बनाने में लगी है। जाति को जाति और धर्म को धर्म से लड़ाने की नीति कांग्रेस की पहचान बन गई है। अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' नीति आज भी कांग्रेस अपनाए हुए है।'
मंत्री सारंग ने कहा, 'अभी तो प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई और कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचय है।' उन्होंने कहा कि, चुनाव आयोग हर पार्टी को प्रक्रिया में शामिल कर रहा है, इसलिए कांग्रेस को भी इसमें भाग लेना चाहिए, न कि निराधार आरोप लगाना।
मंत्री सारंग ने कहा, 'जनता के हित में जो भी निर्णय होते हैं, उनके खिलाफ बोलना कांग्रेस की आदत बन गई है। जब भी जनता का भला होता है, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है।' सारंग ने कहा कि, 'मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।'
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग