हवाई सेवा से जुड़ेंगे एमपी के दो और शहर, भोपाल से उड़ानों का सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ

Bhopal Air Services- एमपी में हवाई सेवाओं में तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य के दो और शहरों में हेलिकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन ओरछा व चंदेरी आज हवाई सेवा से जुड़ेंगे। इन दोनों शहरों के लिए भोपाल से उड़ानों का सीएम मोहन यादव विधिवत शुभारंभ करेंगे। ओरछा और चंदेरी को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए "पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा" शुरु की जा रही है जिसका मुख्यमंत्री रविवार को शुभारंभ करेंगे। वे हवाई यात्रियों को बोर्डिंग पास भी प्रदान करेंगे।