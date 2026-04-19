19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 2500 से ज्यादा गांवों का बदलेगा नक्शा, अगले 15 साल की जरूरतों को देखते हुए बनेंगी बड़ी योजनाएं

Bhopal Metropolitan Area- गांवों में रहने वाले 30 लाख से ज्यादा लोगों को भविष्य में इसका बड़ा लाभ होगा।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Apr 19, 2026

Notification Issued for the Bhopal Metropolitan Area

Notification Issued for the Bhopal Metropolitan Area- Demo pic

Bhopal Metropolitan Area - एमपी की मोहन सरकार ने भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाने का जो सपना देखा था, वह जमीन पर उतरता दिख रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इंदौर के बाद भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को अधिसूचित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें भोपाल सहित सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और नर्मदापुरम का 12098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में कुल 2510 गांव शामिल किए गए हैं। छह जिलों के इन गांवों का नक्शा ही बदल जाएगा। यहां अगले 15 साल की जरूरतों को देखते हुए विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। गांवों में रहने वाले 30 लाख से ज्यादा लोगों को भविष्य में इसका बड़ा लाभ होगा। ये जिले उद्योग-धंधे, लोक परिवहन समेत अन्य क्षेत्रों में बेंगलूरू, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर उभरेंगे। विकास की बड़ी योजनाएं आकार लेंगी।

मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के नाम पर केंद्र से जनकल्याण व अद्योसंरचनात्मक विकास के लिए बड़ी राशि हासिल की जा सकेगी। दुनियाभर के वित्तीय संस्थानों से रियायती दरों पर आर्थिक मदद ली जा सकेंगी। महानगरों में सिमट चुके उद्योग-धंधों को यह क्षेत्र गति देगा। सड़कें बनेंगी। रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के विकल्प भी खुलेंगे।

बता दें कि मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमआरडीए) बनाया जाएगा। इसकी मदद के लिए मेट्रोपॉलिटन योजना समिति (एमपीसी) भी बनाई जाएगी। मध्यप्रदेश मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को आधार बनाकर औद्योगिक कॉरिडोर, मेट्रो, लोकल ट्रेन, लोक परिवहन, सीवर नेटवर्क समेत अन्य क्षेत्र में अतिरिक्त बजट हासिल करने में मदद मिलेगी। निवेश बढ़ेगा, राज्य को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी।

6 जिलों के विकास के लिए मास्टर प्लान के अलावा विशेष क्षेत्र विकास योजना भी बनेगी, जो 15 वर्ष की जरूरतों को देखते हुए बनाई जाएगी। जिलों को बड़े काम मिलेंगे, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आम जनता आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्वरोजगार को गति मिलेगी। लोक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा। औद्योगिक कॉरिडोर व औद्योगिक क्षेत्रों के जमीन पर उतरने से जमीनों के दाम बढ़ेंगे।

मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में अब यह होगा

प्राधिकरण बनेगा: नगर विकास प्राधिकरण सीमाओं के बाहर शेष क्षेत्र में नियोजन व विकास के काम मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमआरडीए) द्वारा किए जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट जो एक से अधिक विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र में विकसित किया जाना प्रस्तावित होंगे, विकास के कार्य मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाएंगे।

सरकार तय करेगी अध्यक्ष: एमपीसी में नगर पालिकाओं, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व एमआरडीए के प्रतिनिधि होंगे। एमपीसी में एक अध्यक्ष व दो उपाध्यक्ष होंगे। नियुक्ति निगम-मंडलों की तर्ज पर होगी। दो तिहाई सदस्य क्षेत्र में आने वाली नगर पालिकाओं व पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से चुनाव के जरिए चुने जाएंगे। केंद्र-राज्य सरकार, संस्थाओं, संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। क्षेत्र में आने वाले लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र के सदस्य, संबंधित नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगम के महापौर विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। एमपीसी मेट्रोपॉलिटन विकास एवं नवेश की योजना का प्रारूप तैयारी करेगी।

सीएम होंगे अध्यक्ष: मुख्यमंत्री एमआरडीए के अध्यक्ष होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व राजस्व विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव और नगरीय विकास, राजस्व, परिवहन, लोक निर्माण, पर्यावरण व पंचायत विभाग के एसीएस, पीएस सदस्य होंगे। महानगरीय योजना समिति के प्रतिनिधि सहित अन्य को शामिल किया जाएगा।

जिला- तहसीलें- क्षेत्रफल

भोपाल- हुजूर, बैरसिया व कोलार- 2275
नर्मदापुरम- डोलरिया, होशंगाबाद गांव, इटारसी, माखननगर, नर्मदापुरम- 480
सीहोर- आष्टा, बुधनी, दोराहा, इच्छावर, जावर, रेहटी व सीहोर-3302
रायसेन- गोहरगंज, रायसेन व सुल्तानपुर- 2812
राजगढ़- ब्यावरा, खुजनेर, नरसिंहगढ़, पचोर, राजगढ़, सारंगपुर और सुठालिया- 2422
विदिशा- गुलाबगंज और विदिशा- 804

ये भी पढ़ें

सीएम व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के दिल्ली दौरे से मची खलबली, एमपी में राजनैतिक नियुक्तियां तय
भोपाल
Stir in MP BJP Following CM Mohan Yadav's Delhi Visit

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Apr 2026 06:55 am

Published on:

19 Apr 2026 06:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 2500 से ज्यादा गांवों का बदलेगा नक्शा, अगले 15 साल की जरूरतों को देखते हुए बनेंगी बड़ी योजनाएं

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 33 अवैध कालोनी में ‘रजिस्ट्री’ और ‘नामांतरण’ पर लगी रोक, देखें लिस्ट

Illegal Colonies
भोपाल

एमपी में यूपी, हरियाणा से कम है सेलरी, कर्मचारियों की वेतन बढ़ोत्तरी के लिए बड़ा अपडेट

Employees' salaries in MP are lower than those in UP and Haryana
भोपाल

जब भी मौका मिला महिलाओं ने इतिहास पढ़ा ही नहीं… रचा भी है, सत्ता-समाज दोनों को नई दिशा दी है

Women Leadership Power
Patrika Special News

पश्चिम बंगाल में सीएम मोहन यादव का चुनाव प्रचार, बोले- ‘कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता

cm mohan yadav
भोपाल

भोपाल के कोलार में गहराया पेयजल संकट, गर्मी आते ही पानी की जद्दोजहद शुरू

BHOPAL
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.