Ladli Behna yojana- एमपी में लाड़ली बहनों को एक और तोहफा, पशुधन के लिए पैसा देगी सरकार

Ladli Behna yojana- हरिचरण यादव, भोपाल मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनें अब गाय-भैंसें पालेंगी। खरीदी का खर्च मोहन सरकार चुकाएगी। सब ठीक रहा तो योजना की शुरुआत गोवर्धन पूजा से हो जाएगी। गाय-भैंस लेना सभी को अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि खेती-किसानी से जुड़ी इच्छुक महिलाएं ही ले सकेंगी। अभी 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों में से प्रत्येक को हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार पर 1836 करोड़ रुपए का भार आ रहा है। विपक्ष मुद्दा उठा चुका है कि यह राशि पर्याप्त नहीं है। 3000 प्रति माह देने का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। सरकार पहले ही कह चुकी कि बहनों को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 3000 रुपए तक ले जाएंगे। सरकार का मकसद है कि बहनों की आमदनी सीमित न रहे, बल्कि वे परिवार चलाने में सक्षम बनें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नवंबर 2026 से इन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोडऩे संबंधी नए विकल्पों की खोजबीन करवा रहे हैं।