‘प्रियंका गांधी को शर्म आनी चाहिए’, महिला आरक्षण को लेकर CM मोहन यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की जन आक्रोश महिला पदयात्रा कार्यक्रम (Jan Aakrosh Mahila Padyatra) किया गया। सीएम खुद पार्टी पदाधिकारियों और महिलाओं के साथ सड़क पर उतरे। इस दौरान गांव-गांव से हजारों महिलाएं भी यहां पहुंचीं। कार्यक्रम में विख्यात गायिका अंबिका जैन अंबर भी शामिल हुई जहां उन्होंने भी मंच से महिलाओं को अपने अधिकारियों के लिए जागरूक किया। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा- महिला आरक्षण बिल न पास होने पर कांग्रेस ने उसका मजाक उड़ाया।