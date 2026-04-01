भोपाल के कोलार में गहराया पेयजल संकट, गर्मी आते ही पानी की जद्दोजहद शुरू

पेयजल संकट गहराने पर लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी दिनचर्या पानी के हिसाब से तय करनी पड़ती है। सुबह-सुबह पानी आने की उम्मीद में लोगों को जागना पड़ता है, लेकिन कई बार निराशा ही हाथ लगती है। वहीं,कोलार के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर है। यहां पाइपलाइन से पानी का प्रेशर इतना कम होता है कि कई घरों तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। नतीजतन, लोग मोटर पंप या निजी टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। इससे बिजली की खपत भी बढ़ रही है और जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि जब तक जल प्रबंधन को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और मांग के अनुसार सप्लाई नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक कोलार जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में जलसंकट बना रहेगा। फिलहाल, क्षेत्र के लोग बेहतर और नियमित पेयजल व्यवस्था की आस में प्रशासन की ओर देख रहे हैं।