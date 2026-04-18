अब किस राज्य को पड़ी एमपी के Tiger की जरूरत, मोहन सरकार को पत्र लिख की डिमांड

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से मोहन सरकार को भेजे गए इस पत्र में उपमुख्यमंत्री ने अपने राज्य के पापीकोंडा नेशनल पार्क के लिए मध्य प्रदेश के कान्हा, सतपुड़ा और पेंच टाइगर रिजर्व से बाघों के साथ ही गौर (बाइसन) की मांग की है।

बता दें कि राज्य सरकार ने गुजरात और राजस्थान को भी बाघ दे दिए हैं। वहीं बाकी राज्यों में बाघ देने की प्रक्रिया जारी है। आंध्र प्रदेश सरकार की इस डिमांड के बाद अब उसे भी बाघ देने की तैयारी शुरू कर दी गई है।