18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

12,098 स्क्वायर किमी होगा भोपाल मेट्रोपॉलिटन, 6 जिलों के 2510 गांव जुड़ेंगे, नोटिफिकेशन जारी

Bhopal Metropolitan Area : भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा 12,098 वर्ग किलोमीटर का होगा। इसमें छह जिलों के 2510 गांवों को शामिल किया है। भूमि के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम हिस्सा नर्मदापुरम का है तो भोपाल से अधिक सीहोर और राजगढ़ का क्षेत्र रखा गया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Apr 18, 2026

Bhopal Metropolitan Area

भोपाल मेट्रोपॉलिटन को लेकर अधिसूचना जारी (Photo Source- Patrika)

Bhopal Metropolitan Area :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा 12, 098 वर्ग किलोमीटर का होगा। इसमें 6 जिलों के 2510 गांवों को शामिल किया गया है। भूमि के सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें सबसे कम हिस्सा नर्मदापुरम जिले से लिया गया है, जबकि बड़ा हिस्सा यहां तक की भोपाल से अधिक सीहोर और राजगढ़ का क्षेत्र से लिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

भोपाल मेट्रोपॉलिटन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही, अब प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी और कर्मचारियों को लिया जाएगा। 6 जिलों में तहसीलवार गांवों की जारी की गई अधिसूचना में भोपाल जिले में बैरसिया तहसील के 210 गांव, हुजूर तहसील के 257 गांव और कोलार तहसील के 60 गांव शामिल किए गए हैं। इसी तरह सीहोर जिले की 8 तहसीले आष्टा, बुधनी, दोराहा, इच्छावर, जावर, श्यामपुर, रेहटी और सीहोर रहेंगी।

किस जिले में कितनी तहसीलें अब भोपाल में

वहीं, रायसेन जिले की बात करें तो इससे 3 तहसीलें जिनमें गौहरगंज, रायसेन, सुल्तानपुर रहेंगी। इसके अलावा, राजगढ़ जिले में 7 तहसीलें, जिनमें ब्यावरा, खुजनेर, नरसिंहगढ़, पचोर, राजगढ़, सारंगपुर, सुठालिया। विदिशा में दो तहसील गुलाबगंज और विदिशा। नर्मदापुरम में 5 तहसील दोलारिया, होशंगाबाद गांव, इटारसी, माखन नगर, नर्मदापुरम को शामिल किया गया है।

मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट को 2025 में मिली मंजूरी

आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 को मई 2025 में मोहन कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और अगस्त 2025 में विधानसभा से इसे पारित किया गया था।

क्षेत्रफल के हिसाब से किस जिले से कितना क्षेत्र

जिला -- क्षेत्र (वर्ग किमी) -- प्रतिशत

-सीहोर-- 3302 -- 50.46%

-राजगढ़ -- 2812-- 46.61%

-रायसेन-- 2422-- 28.57%

-भोपाल -- 2275-- 82.25%

-विदिशा-- 804-- 11.01%

-नर्मदापुरम -- 480 -- 7.16%

मुंबई से बड़े क्षेत्र में भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का विस्तार

भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन देश की आर्थिक मुंबई से भी बड़े इलाके में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें राजधानी भोपाल और इसके पड़ोसी जिले रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और नर्मदापुरम की कुल 12 हजार वर्गकिमी जमीन पर मेट्रोपॉलिटन रीजन का विस्तार किया जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया 12,098 वर्ग किमी में फैला रहेगा तो वहीं मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी 6,300 वर्गकिमी में फैली रहेगी।

मेट्रोपॉलिटन रीजन में ये इलाके रहेंगे

मेट्रोपॉलिटन रीजन का भोपाल केंद्र बिंदु रहेगा, यानी राजधानी भोपाल ही सेंटर पॉइंट होगा, जिसमें भोपाल की हुजूर, बैरसिया, कोलार तहसील मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल हुई है. इसके साथ ही सीहोर जिले की इछावर, आष्टा, सीहोर श्यामपुर, जावर को भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का हिस्सा बनाया गया है. इसके साथ ही विदिशा जिले की ग्यारसपुर, गुलाबगंज और विदिशा तहसील को इस रीजन में जगह मिली है। राजगढ़ की नरसिंहगढ़, जीरापुर, ब्यावरा, पिछोर, खुजनेर तहसील को शामिल किया गया है। जबकि नर्मदापुरम की होशंगाबाद गांव, इटारसी, माखन नगर, नर्मदापुरम को जोड़ा है। इसके अलावा रायसेन जिले की औबेदुल्लागंज और रायसेन तहसील को जगह मिली है।

ये भी पढ़ें

घर में शादी है तो न लें टेंशन, कार्ड दिखाएं और घर ले जाएं 2 सिलेंडर, जान लें कंपनियों नए नियम
भोपाल
Gas Agencies New Rule

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Apr 2026 10:43 am

Published on:

18 Apr 2026 10:20 am

Hindi News / News Bulletin / 12,098 स्क्वायर किमी होगा भोपाल मेट्रोपॉलिटन, 6 जिलों के 2510 गांव जुड़ेंगे, नोटिफिकेशन जारी

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

ईरान को हथियार भेज रहा है चीन! तेहरान में चीनी कार्गो विमान लैंडिंग का वीडियो वायरल

mysterious aircraft land in Tehran
विदेश

रामपुर में आधी रात का तूफान बना आफत: तेज आंधी ने उजाड़ी बिजली व्यवस्था, पेड़-पोल गिरे

rampur storm power water crisis news
रामपुर

हाथ से पेन भी नहीं पकड़ सकता लक्षित, लेकिन 10वीं में 100% अंक लाकर रचा इतिहास

lakshit
समाचार

सीएम कन्यादान योजना: ‘अक्षय तृतीया पर शादी’ के कार्ड बांटे, अब नये नियम में अटके फेरे

Akshya Tritiya wedding CM Kanyadan Yojana new rule issue
राजगढ़

School timing change: तेज गर्मी का असर: यूपी के कई जिलों में बदला स्कूल टाइम, बच्चों को बड़ी राहत

स्कूलों का समय बदला बच्चों को राहत फोटो सोर्स पत्रिका
संत कबीर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.