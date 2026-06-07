7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

एमपीपीएससी परीक्षा के घोषित होंगे परिणाम, जबलपुर हाईकोर्ट ने दी सशर्त अनुमति

MP Highcourt- हाईकोर्ट ने कहा: याचिकाकर्ताओं के सीलबंद रहेंगे रिजल्ट सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

deepak deewan

Jun 07, 2026

Jabalpur High Court grants conditional permission to declare MPPSC exam results

Jabalpur High Court grants conditional permission to declare MPPSC exam results

MPPSC- जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर कम्प्यूटर साइंस भर्ती परीक्षा-2024 के परिणाम घोषित करने की सशर्त अनुमति दी है। जस्टिस प्रणय वर्मा व जस्टिस जेके पिल्लई की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने कोई याचिका दायर नहीं की है, उनके परिणाम घोषित कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के परिणाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। उनके परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे। वे कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

छतरपुर के हरचंडी अहिरवार सहित अन्य उम्मीदवारों ने परीक्षा के संबंध में याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं में उच्च शिक्षा विभाग और एमपीपीएससी की ओर से 24 एवं 30 दिसंबर 2024 को जारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापनों को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ताओं ने अनुभव के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत अंकों के प्रावधान पर सवाल उठाए। इसके साथ ही आरक्षण से संबंधित लाभ नहीं देने का आरोप लगाया। याचिका में समान अवसर के अधिकार के उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया है।

जस्टिस प्रणय वर्मा और जस्टिस जेके पिल्लई की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस प्रणय वर्मा और जस्टिस जेके पिल्लई की डिवीजन बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की। संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने एमपीपीएससी को कम्प्यूटर विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा-2024 के रिजल्ट घोषित करने की सशर्त अनुमति दे दी। कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग और एमपीपीएससी द्वारा 24 एवं 30 दिसंबर 2024 को जारी भर्ती विज्ञापनों को दी गई चुनौती पर अपना आदेश जारी किया।

हाईकोर्ट ने आदेश में याचिकाकर्ताओं के रिजल्ट सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने को कहा ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। बता दें कि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके याचिकाकर्ताओं को 17 मार्च 2026 को हाईकोर्ट ने साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन रिजल्ट घोषित करने पर पाबंदी लगा दी थी।

एमपीपीएससी की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन

एमपीपीएससी की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर कर कहा गया कि कम्प्यूटर विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित नहीं होने से चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। राज्य शासन और एमपीपीएससी के पक्ष सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने रिजल्ट घोषित करने की सशर्त अनुमति दी।

एमपी में सरकार के लिए परेशानी बने आधा दर्जन मंत्री, मंत्रिमंडल विस्तार में बदलेंगे चेहरे

ये भी पढ़ें
Minister Becomes a Liability for the MP Government

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 07:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपीपीएससी परीक्षा के घोषित होंगे परिणाम, जबलपुर हाईकोर्ट ने दी सशर्त अनुमति

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Husband Wife Death: जबलपुर में घर में पत्नी की लाश मिलने के कुछ घंटों बाद 6 किमी दूर मिला पति का शव

jabalpur
जबलपुर

World Environment Day: जबलपुर की धरती पर काल बन रहा ‘कंक्रीट का जंगल’, बुरे होंगे परिणाम

World Environment Day
जबलपुर

2 बड़े अधिकारियों को 4 साल की जेल, जबलपुर कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

Jabalpur CBI Court sentences 4 senior SECL officials
जबलपुर

FIR ordered against 11 colonizers of Jabalpur, Collector took major action

FIR ordered against 11 colonizers of Jabalpur, Collector took major action
जबलपुर

जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे के ओवर ब्रिज की बदलेगी डिजाइन, दोबारा होगा काम

Jabalpur Bhopal Highway
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.