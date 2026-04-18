घर में शादी है तो न लें टेंशन, कार्ड दिखाएं और घर ले जाएं 2 सिलेंडर, जान लें कंपनियों नए नियम

इसी बीच इंडेन, भारत, एचपी गैस कंपनियों ने फैसला लिया है कि, वो शादी में भोजन बनाने के लिए लोगों को कुछ शर्तों के साथ दो व्यावसायिक सिलिंडर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसके लिए लोगों को अपने यहां होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र कंपनी की एजेंसियों पर देना होगा। साथ ही, उन्हें दो सिलेंडर के लिए अमानत के तौर पर 4,400 रुपए जमा राशि और रिफिलिंग शुल्क 3,700 रूपए जमा करने होंगे। इसके बाद संबंधित उपभोक्ता को दो व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे।