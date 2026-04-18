18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

घर में शादी है तो न लें टेंशन, कार्ड दिखाएं और घर ले जाएं 2 सिलेंडर, जान लें कंपनियों नए नियम

Gas Agencies New Rule : कंपनी 2 सिलेंडरों पर रिफिलिंग चार्ज के अलावा अमानत राशि जमा कराएगी। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में घर आए मेहमानों को भोजन की समस्या न हो, इसके लिए एलपीजी कंपनियों ने जिल्भर में नियम जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Apr 18, 2026

Gas Agencies New Rule

शादी का कार्ड दिखाकर मिलेंगे एक साथ दो सिलेंडर (Photo Source- Patrika)

Gas Agencies New Rule : शादियों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में मेहमानों के लिए भोजन व्यवस्था करना है और भोजन बनाने के लिए लोगों को सिलिंडर उपलब्धता की चिंता शुरू हो गई है। लगातार सामने आ रही डिमांड को देखते हुए गैस कंपनियों ने मध्य प्रदेश के भोपाल जिले वासियों को बड़ी राहत दी है। अब कंपनी वैवाहिक भोज के लिए दो व्यावसायिक सिलेंडर की व्यवस्था करेगी। इसके लिए एजेंसी को आवेदन के साथ विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाना होगा।

कंपनी दो सिलिंडरों पर रिफिलिंग चार्ज के अलावा अमानत राशि भी जमा कराएगी। पिछले मंगलवार से शादियों का सीजन शुरू हो गया है। लोगों ने भोजन का जिम्मा कैटरिंग कारोबारियों को सौंपा जाता है। अभी तक सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पाने से ये लोग डीजल भट्ठी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक तंदूर आदि की व्यवस्था कर भोजन बनाने का काम कर रहे हैं।

इंडेन, भारत और एचपी ने तय किए मापदंड

इसी बीच इंडेन, भारत, एचपी गैस कंपनियों ने फैसला लिया है कि, वो शादी में भोजन बनाने के लिए लोगों को कुछ शर्तों के साथ दो व्यावसायिक सिलिंडर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसके लिए लोगों को अपने यहां होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र कंपनी की एजेंसियों पर देना होगा। साथ ही, उन्हें दो सिलेंडर के लिए अमानत के तौर पर 4,400 रुपए जमा राशि और रिफिलिंग शुल्क 3,700 रूपए जमा करने होंगे। इसके बाद संबंधित उपभोक्ता को दो व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

आयोजन के बाद वापस करने होंगे दोनों सिलेंडर

कंपनियों की शर्तों में शामिल है कि, जो लोग वैवाहिक आयोजन के नाम पर सिलेंडर ले जा रहे हैं, उन्हें आयोजन के बाद दोनों सिलेंडर वापस कंपनी को लौटाना होंगे। सिलेंडर मिलने के बाद कंपनी उपभोक्ता को अमानत राशि 4400 रुपए वापस करने के बाध्य होगी।

क्या कहते हैं जिम्मेदार?

मामले को लेकर जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन का कहना है कि, गैस कंपनियों ने जिले में शादियों के लिए व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। इसकी प्रणामिकता के लिए लोगों को शादी कार्ड, दस्तावेज और अमानत राशि के साथ - साथ रिफिलिंग शुल्क जमा करना होगा। यही नहीं आयोजन के बाद लिए हुए सिलेंडर एजेंसी को लौटाना होंगे। इसके बाद एजेंसी जमा राशि लौटा देगी।

खास बातें

-शादी के सीजन में भोपाल जिले की गैस एजेंसियों ने शादी वाले परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया।

-गेस एजेंसी में शादी का कार्ड दिखाकर आयोजन के लिए एक साथ दो गैस सिलेंडर मिल जाएंगे।

-सिलेंडरों की कीमत के अलावा 4400 रूपए सुरक्षा शुल्क भी जमा करना होगा।

-आयोजन के बाद आयोजकों को लौटाने होंगे लिएहुए सिलेंडर

ये भी पढ़ें

एमपी में गर्मी का टॉर्चर शुरु, 16 जिलों में लू की चेतावनी, 42 डिग्री पार हुआ पारा
भोपाल
Heatwave Alert Issued

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 07:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / घर में शादी है तो न लें टेंशन, कार्ड दिखाएं और घर ले जाएं 2 सिलेंडर, जान लें कंपनियों नए नियम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आलीशान कॉलोनी में दीवारों पर दरारें, धंस रही जमीन, एमपी के नामी बिल्डर को नोटिस जारी

Illegal Construction by SAGE Developers Construction at Sagar Green Hills, Kolar
भोपाल

Uma Bharti Exclusive: लाडली बहना योजना का ​पैसा नहीं…पहले शराबबंदी चाहिए, महिलाएं खुद कहें यह बात

Uma Bharti Exclusive Interview Patrika
Patrika Special News

MP News: एमपी में कांग्रेस ने बनाई वित्तीय संकट हल करने की नई योजना, AICC की मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव

mp congress
भोपाल

mp news: पेंशनर्स ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन, धारा 49 समाप्त करने की मांग

pensioners
भोपाल

Bhopal News: सेवा भारती का 'लालिमा अभियान', 92 बालिकाओं का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

shivir
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.