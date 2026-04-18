TET Controversy: एमपी के हजारों शिक्षक भोपाल में, TET अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी

मामले में मोर्चा पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है। उनका तर्क है कि नियुक्ति के समय सभी आवश्यक योग्यता पूरी करने के बाद ही ये शिक्षक सेवा में लाए गए। अब 20-25 साल की सेवा के बाद उन शिक्षकों पर नई शर्तें थोपना न्यायसंगत नहीं है।