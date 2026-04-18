Uma Bharti Exclusive: लाडली बहना योजना का ​पैसा नहीं…पहले शराबबंदी चाहिए, महिलाएं खुद कहें यह बात

Uma Bharti Exclusive Interview Patrika(photo:patrika creative)
Uma Bharti Exclusive Interview: मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम छेड़ने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कभी अपने बयान, कभी पार्टी और उसके नेताओं को नसीहत देकर सुर्खियों में रहती हैं। अब वे शराब बेचने को सरकारी मजबूरी मानती हैं। उनका कहना है कि लाड़ली बहना जैसी योजनाओं के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। इसलिए अब सरकार चाहकर भी शराब बेचना बंद नहीं कर पा रही है। सरकार के रेवन्यू में शराब से आने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा है। उमा भारती मानती हैं कि शराब बेचना सामूहिक नरसंहार है। प्रदेश के ऐसे अनेक ज्वलंत मुद्दों और राजनीति पर अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती से नितिन त्रिपाठी की विशेष बातचीत-
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग