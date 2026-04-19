एमपी में यूपी, हरियाणा से कम है सेलरी, कर्मचारियों की वेतन बढ़ोत्तरी के लिए बड़ा अपडेट

मध्यप्रदेश में आउटसोर्स श्रमिकों में न्यूनतम वेतन को लेकर गहरा असंतोष है। हाल में केंद्र सहित हरियाणा, उप्र आदि राज्यों में कर्मचारियों के वेतन में 30 से 35 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। दूसरी ओर प्रदेश के कर्मचारियों में अप्रेल की शुरुआत में ही श्रम विभाग के आदेश के बाद मात्र 2 फीसदी तक यानि 275 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान स्थिति देखे तो प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, दूसरी ओर केवल मामूली बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह की वृद्धि से क्या होगा। पहले से ही समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। केंद्र व अन्य राज्यों के समान वेतन व वेतन बढ़ोत्तरी के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। प्रदेशभर में कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारियों में लग गए हैं।