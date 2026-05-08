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एमपी में बिगड़ा मौसम: 21 ज़िलों में आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश का अलर्ट

MP Weather Update-मौसम का मिजाज बंटा: भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लू का प्रकोप बढ़ा, ग्वालियर और रीवा संभागों के लिए आंधी-तूफ़ान और बिजली गिरने का अलर्ट

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भोपाल

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deepak deewan

May 08, 2026

MP Weather Update-

MP Weather Update- (photo: patrika creative)

MP Weather Update- मध्यप्रदेश में मौसम का मिजाज बंटा हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में मौसम अलग अलग तेवर दिखाएगा। प्रदेश के कई जिलों में जहां लू का प्रकोप बढ़ रहा है वहीं अन्य कुछ जिलों में आंधी तूफान का अनुमान है। IMD भोपाल ने ग्वालियर और रीवा संभागों के लिए आंधी-तूफ़ान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इधर इंदौर और भोपाल समेत अधिकांश ज़िलों में लू का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम केंद्र के मुताबिक, कई जगहों पर अधिकतम तापमान 43°C तक पहुंच सकता है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभागों में कुछ जगहों पर आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई जबकि ज़्यादातर अन्य इलाके सूखे रहे।

प्रदेश में शुक्रवार को 21 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है। अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, मंडला, सिवनी जिलों में आंधी के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है।

भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में मौसम की स्थितियों में जबर्दस्त अंतर की सूचना दी है। प्रदेश के 21 ज़िलों में आंधी-तूफ़ान का अलर्ट है जबकि शेष में से अधिकांश जिलों में लू चलने की आशंका व्यक्त की है।

भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर सहित 34 ज़िलों में दिन का तापमान बढ़कर 42-43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। विशेष रूप से निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, नर्मदापुरम, रतलाम, नीमच और मंदसौर ज़िलों में तापमान में तेज़ी से बढ़ोतरी का पूर्वानुमान लगाया गया है।

10 मई से बदलेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जहां उत्तरी और पूर्वी ज़िलों में अगले दो दिनों तक गरज-चमक और हल्की बारिश जारी रह सकती है, वहीं 9 और 10 मई से गर्मी की तीव्रता में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। 10 मई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होने की संभावना है, जिसका प्रभाव अगले दो दिनों में और भी ज़्यादा दिखाई देगा।

अब सताएगा पारा

इधर राजधानी भोपाल में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के लिए पहचाने जाने वाले मई महीने का पहला सप्ताह इस बार राहत भरा रहा। मौसम के मिजाज ने इस तरह करवट ली कि मई के शुरुआती सात दिनों में लोगों को वह चुभन महसूस नहीं हुई, जो आमतौर पर इस समय होती है। तीन साल बाद मई में इस तरह की स्थिति बनी है। इसके पहले 2023 में भी पहले सप्ताह में तापमान सामान्य से काफी कम थे। हालांकि मौसम शुष्क होने के साथ ही अब आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ सकती है।

आमतौर पर मई की शुरुआत तीखी गर्मी से होती है । पिछले दस सालों में भी अधिकांशत: यहीं ट्रेंड रहा है। पहले सप्ताह में ही अधिकमत तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच रहते हैं, लेकिन इस बार मई की शुरुआत में लगातार बादल, तेज हवा,बारिश, बौछारों के कारण दो तीन तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा है।

39.3 डिग्री पर पहुंचा अधिकतम तापमान

गुरुवार को मौसम शुष्क रहा, सुबह से ही धूप खिली। हालांकि दोपहर में हल्के बादल भी दिखे। अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। अब भी तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम है। मौसम विज्ञानी वीएस यादव कहना है, अभी प्रदेश को प्रभावित करने वाला कोई बड़ा सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में आगामी दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। गुरुवार को दिन में तीखी धूप रही, वहीं उमस के कारण भी लोग बेहाल नजर आए। दोपहर बाद हल्के बादलों की भी आवाजाही रही, वहीं रात्रि शहर में तेज हवा चली। रात 8 बजे के आसपास हवा की अधिकतम स्पीड 45 किमी प्रतिघंटा तक पहुंच गई थी। तेज हवा के कारण लोगों को उमस और गर्मी से थोड़ी राहत मिली। रूक-रूककर तेज हवा का दौर देर रात्रि तक जारी रहा।

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Published on:

08 May 2026 08:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बिगड़ा मौसम: 21 ज़िलों में आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश का अलर्ट

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