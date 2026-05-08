मिल में 33 साल मज़दूरी कर बनाई 20 लाख किताबों की फ़्री लाइब्रेरी

अंके गौड़ा अपनी पत्नी और बेटे के साथ लाइब्रेरी के ही एक कोने में रहते हैं। यह लाइब्रेरी हफ़्ते के सातों दिन खुली रहती है। गौड़ा खुद ही यहां के लाइब्रेरियन हैं। अलमारियों के अलावा कई किताबें ज़मीन पर भी बेतरतीब ढंग से ढेर बनाकर रखी हुई हैं। इमारत के बाहर, लगभग 8 लाख (800000) किताबों से भरे बोरे अभी भी खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अक्सर इस लाइब्रेरी में आनेवाली एसोसिएट प्रोफ़ेसर शिल्पाश्री हरानू के अनुसार लाइब्रेरी भले ही व्यवस्थित न हो, लेकिन यह किताबों का एक विशाल सागर है। उन्होंने आगे कहा, "हमें यह भले ही अस्त-व्यस्त लगे, लेकिन अंके गौड़ा को ठीक-ठीक पता होता है कि कौन-सी किताब कहां रखी है।"