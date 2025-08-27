आरोप: RSS के दबाव में अटका ‘27% OBC रिजर्वेशन’, आरक्षण रोकने वकीलों पर खर्च हुए 100 करोड़

पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आरएसएस के दबाव में ओबीसी को 27% आरक्षण(OBC Reservation) नहीं दे रही है। जबकि मीडिया में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव कहते हैं कि वे ओबीसी आरक्षण के पक्षधर हैं। अब स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि यह अन्याय क्यों हुआ। सरकार ने आरक्षण रोकने 100 करोड़ रुपए सिर्फ वकीलों पर खर्च किए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, अब सीएम 28 अगस्त को ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ दिखावा है और सरकार की नाकामी को छिपाने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार सरकार से पूछ रही है कि नियुक्तियां क्यों रोकी ? 13% भर्ती होल्ड क्यों? लेकिन सरकार बच रही है।