‘कमलनाथ की आंखों पर दिग्विजय ने बांध रखी थी पट्टी’, इस वजह से गिरी थी कांग्रेस की सरकार

MP Congress:मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह(Digvijaya Singh) और कमलनाथ के बीच चल रही बयानबाजी के दौरान सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुप्पी तोड़ी। पटवारी ने इस मुद्दे पर कहा, पुरानी बातों पर अब चर्चा करने का कौई औचित्य नहीं है। वहीं जीतू के बयान पर पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार गिरने की वजह कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी। हम तो पहले से कहते थे सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। उस समय मंत्री उमंग सिंघार ने भी यही कहा, लेकिन कमलनाथ की आंखों पर दिग्विजय ने पट्टी बांध रखी थी।