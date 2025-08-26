Patrika LogoSwitch to English

‘कमलनाथ की आंखों पर दिग्विजय ने बांध रखी थी पट्टी’, इस वजह से गिरी थी कांग्रेस की सरकार

MP Congress: जीतू के बयान पर पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार गिरने की वजह कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी। हम तो पहले से कहते थे सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। उस समय मंत्री उमंग सिंघार ने भी यही कहा, लेकिन कमलनाथ की आंखों पर दिग्विजय ने पट्टी बांध रखी थी।

Aug 26, 2025

MP Congress:मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह(Digvijaya Singh) और कमलनाथ के बीच चल रही बयानबाजी के दौरान सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुप्पी तोड़ी। पटवारी ने इस मुद्दे पर कहा, पुरानी बातों पर अब चर्चा करने का कौई औचित्य नहीं है। वहीं जीतू के बयान पर पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार गिरने की वजह कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी। हम तो पहले से कहते थे सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। उस समय मंत्री उमंग सिंघार ने भी यही कहा, लेकिन कमलनाथ की आंखों पर दिग्विजय ने पट्टी बांध रखी थी।

कमलनाथ और दिग्विजय का 45 साल पुराना प्रेम

सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुप्पी तोड़ी। पटवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के मुद्दे पर कहा, पुरानी बातों पर अब चर्चा करने का कौई औचित्य नहीं है। दोनों के बीच 45 साल पुराना प्रेम है। वो छोटे- बड़े भाई जैसे है। हमें अब भविष्य देखना है, यह देखना है कि हमारी सरकार आगे कैसे बनेगी।

आंखों पर बांध रखी थी पट्टी: नरोत्तम

कांग्रेस अध्यक्ष जीतू के बयान पर पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। कहा, कांग्रेस को बुढ़ापे में बच्चा रूपी सरकार मिली थी लेकिन इन्होंने उसे चूम-चूम कर ही मार डाला। सरकार गिरने की वजह कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी। हम तो पहले से कहते थे सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। उस समय मंत्री उमंग सिंघार ने भी यही कहा, लेकिन कमलनाथ(Kamal Nath) की आंखों पर दिग्विजय ने पट्टी बांध रखी थी।

वोट चोरी को लेकर 12 रैलियां करेगी कांग्रेस

पटवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान वोट चोरी के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। पटवारी ने कहा कि भाजपा अपनी वोट चोरी और बैशाखी पर टिकी सरकार बचाने के लिए 130वें संशोधन बिल को ला रही है। उन्होंने कहा वोट चोरी को लेकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा 12 रैलियां की जाएंगी। साथ ही पटवारी ने नशाखोरी, भ्रष्टाचार और कुपोषण के मामले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।

26 Aug 2025

