पशु क्रूरता की सारी हदें पार, बकरी के साथ आपत्तिजनक कृत्य, आरोपी पर FIR

Animal Cruelty Case :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेजुबान पशु से क्रूरता की सारी हदें पार करता हुए एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शहर के गांधी नगर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले गोंदरमऊ में बिजली ऑफिस के पास एक शर्मनाक घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। यहां कपिल नाम का एक युवक एक बेजुबान बकरी के साथ आरोपी कथित तौर पर आपत्तिजनक कृत्य करते पकड़ाए जाने का आरोप है।