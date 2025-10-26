एमपी की अंजना यादव करेंगी 4 हजार किमी का साइकिल का सफर, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक घूमेंगे पहिए

अंजना यादव ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विश्व प्रसिद्ध धरोहर भीम बैठका, भोजपुर, बौद्ध स्तूप सांची और रायसेन किले की ऊंचाइयों पर झंडा फहराकर देश प्रदेश के नागरिकों को 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' का संदेश दिया। सरकारी कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में 26 जनवरी के जिलास्तरीय कार्यक्रम में महिला बाल विकास द्वारा लगाई गई सशक्त महिला झांकी में अंजना यादव की प्रतिमा भी लगाई गई थी। स्वयं अंजना यादव ने यहां खड़े होकर बेटियों के सशक्त और जागरूक होने का संदेश दिया था।