Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी की अंजना यादव करेंगी 4 हजार किमी का साइकिल का सफर, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक घूमेंगे पहिए

Anjana Yadav- एमपी की बेटी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही कई हजार किमी का साइकिल का सफर करेंगी। वे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक घूमेंगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 26, 2025

Anjana Yadav of MP will travel 4,000 km by bicycle

Anjana Yadav of MP will travel 4,000 km by bicycle

Anjana Yadav- एमपी की बेटी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही कई हजार किमी का साइकिल का सफर करेंगी। वे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक घूमेंगी। अंजना यादव एक, सशक्त और प्रगतिशील भारत के संदेश देने साइकिल यात्रा कर रहीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को उनकी टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। अंजना यादव पैडल-टू-प्लांट कार्यक्रम 'नया भारत-हरा भारत' के अंतर्गत यह यात्रा कर रहीं हैं। उनका यह कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पैडल टू प्लांट कार्यक्रम 'नया भारत-हरा भारत' की यात्रा पर निकल रही अंजना यादव और उनकी टीम को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से हरी झंडी दिखाई। यह टीम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का 4 हजार किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करेगी।

अंजना यादव ने बताया कि पैडल टू प्लांट साइकिल यात्रा के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल के एकीकृत, सशक्त और प्रगतशील भारत के दृष्टिकोण को प्रचारित किया जाएगा। 'नया भारत-हरा भारत' कार्यक्रम के अंतर्गत वे भारत की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश देंगी।

20 अंतर्राष्ट्रीय पर्वतों पर चढ़ाई कर चुकी

रायसेन जिले के सेमरी गांव की रहने वाली अंजना यादव 5 सालों से माउंटेनियर के रूप में सक्रिय हैं। वे अब तक 20 अंतर्राष्ट्रीय पर्वतों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। इनमें यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोस्ज़ुसुको शामिल हैं। अंजना यादव का अगला लक्ष्य विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त करना है। उन्होंने इसके लिए वर्ष-2026 में कोशिश करने की बात कही है।

अंजना यादव ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विश्व प्रसिद्ध धरोहर भीम बैठका, भोजपुर, बौद्ध स्तूप सांची और रायसेन किले की ऊंचाइयों पर झंडा फहराकर देश प्रदेश के नागरिकों को 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' का संदेश दिया। सरकारी कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में 26 जनवरी के जिलास्तरीय कार्यक्रम में महिला बाल विकास द्वारा लगाई गई सशक्त महिला झांकी में अंजना यादव की प्रतिमा भी लगाई गई थी। स्वयं अंजना यादव ने यहां खड़े होकर बेटियों के सशक्त और जागरूक होने का संदेश दिया था।

ये भी पढ़ें

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को 5700 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
CM Mohan Yadav's gift of Rs 5700 crore to MP employees

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 07:05 pm

Published on:

26 Oct 2025 07:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी की अंजना यादव करेंगी 4 हजार किमी का साइकिल का सफर, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक घूमेंगे पहिए

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD अलर्ट: भयानक ‘पश्चिमी विक्षोभ’ एक्टिव, अगले ‘100 घंटे’ भारी बारिश अलर्ट

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी में बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी! ज्योतिरादित्य की दादी विजया राजे का सीएम की सूची में नाम

Rajmata Scindia
भोपाल

हेलमेट-बेल्ट नहीं….स्टेपनी, टायर फटा होना, शीशा टूटा होने पर भी बनेगा चालान !

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

1 नवंबर से ‘स्पीड पोस्ट’ करने पर मिलेगी छूट, पार्सल बुकिंग का समय भी बदला

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

मिल गई मंजूरी…MP के 8 शहरों में दौड़ेंगी 972 ई-बसें, बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.