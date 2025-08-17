1 साल तक फ्री में कर सकेंगे ‘नेशनल हाईवे’ पर सफर, ऐसे करें रिचार्ज

भोपाल से विदिशा, राजगढ़, सिहोर और इंदौर राजमार्ग स्टेट हाइवे कहलाते हैं और ये एमपीआरडीसी के अंडर में आते हैं। इन मार्ग पर पहले की तरह वाहनों से टोल टैक्स कलेक्शन फास्टैग के जरिए किया जाएगा। भोपाल के आसपास कटारा हिल्स बायपास, मुबारकपुर टोल, खजूरी टोल नाका, 11 मील टोल प्लाजा, बरेली टोल प्लाजा के रूप में टैक्स बैरियर बने हुए हैं। इनमें से केवल बरेली और 11 मीट बैरियर एनएचएआइ के हैं। इन बैरियर से प्रतिदिन 50 हजार वाहन आवाजाही करते हैं।