1 साल तक फ्री में कर सकेंगे ‘नेशनल हाईवे’ पर सफर, ऐसे करें रिचार्ज

FASTag Annual Pass: स्कीम का लाभ लेने के लिए राजमार्ग यात्रा एप और एनएचएआई की वेबसाइट पर रिचार्ज किया जा सकता है।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 17, 2025

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

FASTag Annual Pass: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया निर्मित भोपाल से औबेदुल्लागंज रोड होकर जबलपुर मार्ग पर अब आप तीन हजार रुपए का वार्षिक पास लेकर साल भर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग ने 14 अगस्त से ये सुविधा नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए लागू की है। भोपाल संभाग में इस वक्त केवल भोपाल से नर्मदापुरम रोड और बाड़ी बरेली से जबलपुर जाने वाला मार्ग ही एनएचएआइ के आधिपत्य में है।

50 हजार वाहनों की आवाजाही

भोपाल से विदिशा, राजगढ़, सिहोर और इंदौर राजमार्ग स्टेट हाइवे कहलाते हैं और ये एमपीआरडीसी के अंडर में आते हैं। इन मार्ग पर पहले की तरह वाहनों से टोल टैक्स कलेक्शन फास्टैग के जरिए किया जाएगा। भोपाल के आसपास कटारा हिल्स बायपास, मुबारकपुर टोल, खजूरी टोल नाका, 11 मील टोल प्लाजा, बरेली टोल प्लाजा के रूप में टैक्स बैरियर बने हुए हैं। इनमें से केवल बरेली और 11 मीट बैरियर एनएचएआइ के हैं। इन बैरियर से प्रतिदिन 50 हजार वाहन आवाजाही करते हैं।

यहां से करें रिचार्ज

स्कीम का लाभ लेने के लिए राजमार्ग यात्रा एप और एनएचएआई की वेबसाइट पर रिचार्ज किया जा सकता है। रिचार्ज कराने के दो घंटे के अंदर कार्ड एक्टिवेट हो रहा है। इसका इस्तेमाल केवल एनएचएआई के राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर ही हो सकेगा।

ये है स्कीम

-फास्टैग एनुअल पास मोबाइल ऐप और एनएचएआई की वेबसाइट से ले सकते हैं।

-3,000 रुपए में एक साल या 200 ट्रिप (जो भी पहले पूरा हो) तक सफर कर सकेंगे।

-प्रति टोल क्रॉसिंग की औसत लागत सिर्फ 15 रुपए आती है।

-एक साल पूरा कर लेगा, तो यह एक रेगुलर फास्टैग में बदल जाएगा।

Published on:

17 Aug 2025 10:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 1 साल तक फ्री में कर सकेंगे ‘नेशनल हाईवे’ पर सफर, ऐसे करें रिचार्ज

