एमपी में 5 लाख सिलेंडरों की जरूरत, जानिए कितने दिनों में होगी गैस की सप्लाई

Gas- मध्यप्रदेश में गैस की किल्लत टली नहीं है। घरेलू व व्यावसायिक सिलेंडरों की मांग एकदम से बढ़ गई है। भोपाल में रोजाना 9 हजार सिलेंडर की मांग थी, जो बढ़कर 14 हजार तक पहुंच गई है। 35 हजार से अधिक सिलेंडरों की आपूर्ति लंबित है, जिसे क्लियर करने में चार से पांच दिन लगेंगे। इस तरह इंदौर, जबलपुर व ग्वालियर समेत तमाम जिलों में शनिवार शाम तक 2 से 5 लाख सिलेंडर की बुकिंग के विरुद्ध आपूर्ति नहीं हो पाई थी। घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ता परेशान है। भविष्य में यह किल्लत और न गहरा जाए इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि शहरों में गैस पाइप लाइन बिछाने की अनुमतियां कंपनियों के आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर दे दी जाए। ये अनुमतियां पांच विभागों को देनी होगी। इसमें किसी भी तरह की कोताही अफसरों पर भारी पड़ सकती है। उधर जिन कॉलोनियों में पीएनजी गैस की पाइप लाइनें डल चुकी हैं, आपूर्ति भी शुरू हो गई हैं, वहां के उपभोक्ताओं को 3 महीने के अंदर कनेक्शन लेने होंगे, ऐसा नहीं करने पर सिलेंडरों की सप्लाई रोकी जा सकती है।