खतरे की घंटी: 3 गुना बढ़ा AQI, एक्सपर्ट बोले अभी और बिगड़ेगी स्थिति

MP News: रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को एक्यूआइ औसत 128 मापा गया है, जबकि 6 अक्टूबर को यह 39 था।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 13, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: सांस और हार्ट के मरीजों के लिए खतरे की घंटी है। शहर की हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा है। सात दिन में प्रदूषण तीन गुना बढ़ गया है। हवा में धूल के साथ ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आंकड़ों में यह बात सामने आई है। टीटी नगर में इसका असर सबसे अधिक है।

हवा की गुणवत्ता जांचने शहर में सात स्थानों पर जांच हो रही है। इनमें तीन रियल टाइम मॉनिटरिंग हैं। एयर क्वालिटी रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को एक्यूआइ औसत 128 मापा गया है, जबकि 6 अक्टूबर को यह 39 था। इसमें पीएम 10 और ओजोन बड़ा कारण रहा। टीटी नगर, अरेरा कॉलोनी और ईदगाह हिल्स क्षेत्र में रियल टाइम जांच में हवा की यह रिपोर्ट सामने आई।

ये हैं नुकसान

-हवा में धूल-धुएं के बढ़ने से सबसे पहले नाक, गला और आंखों में जलन

-फेफड़ों में सूजन की समस्या

-कमजोर इम्युनिटी सिस्टम वालों को दिक्कत

-हृदय पर तनाव बढ़ेगा

ऐसे करें बचाव

-सामान्य मास्क की जगह 95 मास्क का इस्तेमाल करें।

-सुबह के समय धूल के कण अधिक होते हैं, इसलिए बचें।

-इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए ताज़े फल और पानी ज्यादा पीएं।

एक्सपर्ट बोले अभी और बिगड़ेगी स्थिति

पर्यावरणविद् एसके दुबे के मुताबिक शहर में धूल उड़ है। टूटी सड़कें बड़ा कारण है, वहीं कचरा जलाने के मामले बढ़े हैं। यह ओजोन का स्तर बढऩे का कारण है। सर्दी बढ़ने के साथ हवा का प्रदूषण अभी और बढ़ेगा।

एक्यूआर का स्तर बढ़ रहा है। धूल इसका प्रमुख कारण है। मौसम खुलने से धूल और धुंआ का स्तर बढ़ रहा है। रिपोर्ट में पीएम 10 सहित वाहनों का धुआं एक्यूआइ बढ़ा रहा है। सर्दी बढऩे के साथ यह स्तर और बढ़ेगा। ब्रजेश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Published on:

13 Oct 2025 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / खतरे की घंटी: 3 गुना बढ़ा AQI, एक्सपर्ट बोले अभी और बिगड़ेगी स्थिति

