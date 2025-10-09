निगम कर्मचारियों की ‘हाजिरी’ के लिए नया सिस्टम शुरु, बीएमसी सख्त

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: इसी सप्ताह नगरीय प्रशासन विभाग ने निगम आयुक्तों और स्मार्ट सिटी के सीईओ के बैठक बुलाई थी, जिसमें विभाग के एसीएस संजय शुक्ला ने आधार फेस आरडी ऐप आधारित ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू नहीं करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उपस्थिति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम भोपाल ने प्रभावी कदम उठाए हैं। अब कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर चली आ रही फर्जीवाड़े की समस्या खत्म हो जाएगी।
अब सभी नियमित, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की हाजिरी केवल इसी ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। निगम के आईटी सेल ने इस प्रणाली को पुख्ता बनाने के लिए मैपिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब प्रत्येक कर्मचारी अपनी निर्धारित कार्यस्थल से ही हाजिरी लगाए।
पुराना सिस्टम बंद: अंगूठे के निशान और ऑफिस रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करने की पुरानी प्रणाली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
केन्द्रीयकृत निगरानी: सभी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक केंद्रीकृत उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित ’एमपी अटेंडेंस पोर्टल’ के माध्यम से की जाएगी।
पंजीकरण और प्रशिक्षण: सभी 21 जोन के कर्मचारियों का डेटा एकत्र किया जा रहा है और करीब 70 फीसदी कर्मचारियों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। अपर आयुक्त वरुण अवस्थी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विभागाध्यक्षों को नए सिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग