निगम कर्मचारियों की ‘हाजिरी’ के लिए नया सिस्टम शुरु, बीएमसी सख्त

MP News: इसी सप्ताह नगरीय प्रशासन विभाग ने निगम आयुक्तों और स्मार्ट सिटी के सीईओ के बैठक बुलाई थी, जिसमें विभाग के एसीएस संजय शुक्ला ने आधार फेस आरडी ऐप आधारित ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू नहीं करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उपस्थिति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम भोपाल ने प्रभावी कदम उठाए हैं। अब कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर चली आ रही फर्जीवाड़े की समस्या खत्म हो जाएगी।