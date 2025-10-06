Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री

Metro Rail Project: मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण में एम्स से सुभाष ब्रिज तक 6.22 किमी का प्रायोरिटी कॉरिडोर तय कर दिया गया है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 06, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Metro Rail Project: मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत भदभदा से रत्नागिरी तक की लाइन का बड़ा हिस्सा स्मार्ट सिटी के टीटी नगर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गुजरेगा। इस लाइन में लगने वाली कुल जमीन 7.70 हेक्टेयर में से 2.23 हेक्टेयर स्मार्ट सिटी की जमीन रहेगी। स्मार्ट सिटी एक प्लॉट यहां 40 से 60 करोड़ रुपए में बेच रहा है। ऐसे में 2.23 हेक्टेयर जमीन मेट्रो के लिए देना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए बड़े आघात के समान है।

नहीं कर सकेंगे खरीद-बिक्री

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अफसरों के अनुसार भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भू स्वामियों को सूचना दी गई है कि संबंधित जमीन को लेकर किसी तरह कोई खरीदी बिक्री या अन्य काम नहीं करेंगे। मप्र मेट्रो रेल परियोजना की भदभदा- डिपो चौराहा- जवाहर चौक- रोशनपुरा कुशाभाऊ ठाकरे हॉल- परेड ग्राउंड- पुलबोगदा- प्रभात चौराहा- गोविंदपुरा- गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र- जेके रोड- इंद्रपुरी- पिपलानी- रत्नागिरी तिराहा तक की लाइन इसी जमीन पर रहेगी।

दूसरी लाइन का जमीनी काम भी नजर आ रहा

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण में एम्स से सुभाष ब्रिज तक 6.22 किमी का प्रायोरिटी कॉरिडोर तय कर दिया गया है। अक्टूबर में इसमें कमर्शियल रन भी शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अब ब्लू लाइन पर भी काम तेज हो गया है। 2030 तक दो लाइनों पर कमर्शियल रन शुरू करने का लक्ष्य रखा है।

ये जमीनें अब मेट्रो की

-इंसपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जुड़ी 0.1567 हेक्टेयर जमीन है।

-मरघट की 0.0258 हेक्टेयर

-पुलिस दूरसंचार संगठन की 0.1713 हेक्टेयर

-टीटी नगर में 0.6055 हेक्टेयर

मेट्रो के लिए तय जमीन पर खरीदी-बिक्री रोकी गई है। मेट्रो का काम तेज हो इसे सुनिश्चित किया जा रहा है।- कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर

ये भी पढ़ें

‘रैगिंग’ करने वाले सावधान! अब सीधे ‘पुलिस कमिश्नर’ के पास बजेगा अलार्म
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी, भोपाल से गुवाहाटी के लिए अब डायरेक्ट फ्लाइट, असम के सीएम से मिले मोहन यादव

CM Mohan Yadav on Assam Visit
भोपाल

पटवारियों के काम करने का तरीका बदला, तुरंत मिलेगी ‘खसरा-नक्शे’ की रिपोर्ट

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

पत्रिका का चौंकाने वाला खुलासा! अप्राकृतिक मौतों पर ALERT के लिए नहीं MSU

MP News
भोपाल

कफ सिरप से अब तक 16 मौतें, जनता पूछ रही… जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश क्यों?

cough syrup death in MP
भोपाल

तहसीलदार-पटवारी को किसान ने लिखी गालियां, होगी कड़ी कार्रवाई!

Farmer wrote abusive words to Tehsildar-Patwari
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.