Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री

फोटो सोर्स: पत्रिका
Metro Rail Project: मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत भदभदा से रत्नागिरी तक की लाइन का बड़ा हिस्सा स्मार्ट सिटी के टीटी नगर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गुजरेगा। इस लाइन में लगने वाली कुल जमीन 7.70 हेक्टेयर में से 2.23 हेक्टेयर स्मार्ट सिटी की जमीन रहेगी। स्मार्ट सिटी एक प्लॉट यहां 40 से 60 करोड़ रुपए में बेच रहा है। ऐसे में 2.23 हेक्टेयर जमीन मेट्रो के लिए देना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए बड़े आघात के समान है।
मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अफसरों के अनुसार भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भू स्वामियों को सूचना दी गई है कि संबंधित जमीन को लेकर किसी तरह कोई खरीदी बिक्री या अन्य काम नहीं करेंगे। मप्र मेट्रो रेल परियोजना की भदभदा- डिपो चौराहा- जवाहर चौक- रोशनपुरा कुशाभाऊ ठाकरे हॉल- परेड ग्राउंड- पुलबोगदा- प्रभात चौराहा- गोविंदपुरा- गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र- जेके रोड- इंद्रपुरी- पिपलानी- रत्नागिरी तिराहा तक की लाइन इसी जमीन पर रहेगी।
मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण में एम्स से सुभाष ब्रिज तक 6.22 किमी का प्रायोरिटी कॉरिडोर तय कर दिया गया है। अक्टूबर में इसमें कमर्शियल रन भी शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अब ब्लू लाइन पर भी काम तेज हो गया है। 2030 तक दो लाइनों पर कमर्शियल रन शुरू करने का लक्ष्य रखा है।
-इंसपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जुड़ी 0.1567 हेक्टेयर जमीन है।
-मरघट की 0.0258 हेक्टेयर
-पुलिस दूरसंचार संगठन की 0.1713 हेक्टेयर
-टीटी नगर में 0.6055 हेक्टेयर
मेट्रो के लिए तय जमीन पर खरीदी-बिक्री रोकी गई है। मेट्रो का काम तेज हो इसे सुनिश्चित किया जा रहा है।- कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग