Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अफसरों के अनुसार भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भू स्वामियों को सूचना दी गई है कि संबंधित जमीन को लेकर किसी तरह कोई खरीदी बिक्री या अन्य काम नहीं करेंगे। मप्र मेट्रो रेल परियोजना की भदभदा- डिपो चौराहा- जवाहर चौक- रोशनपुरा कुशाभाऊ ठाकरे हॉल- परेड ग्राउंड- पुलबोगदा- प्रभात चौराहा- गोविंदपुरा- गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र- जेके रोड- इंद्रपुरी- पिपलानी- रत्नागिरी तिराहा तक की लाइन इसी जमीन पर रहेगी।