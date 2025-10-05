‘रैगिंग’ करने वाले सावधान! अब सीधे ‘पुलिस कम्शिनर’ के पास बजेगा अलार्म

पुलिस कमिश्नर ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, हाल ही में एक कॉलेज छात्र ने देर रात एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन पर फोन कर मदद मांगी। यह अलर्ट तुरंत पुलिस कमिश्नर के डैश बोर्ड तक पहुंचा था। निर्देश मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद छात्र की समस्या सुनी और मौके पर ही बिना देर किए हल किया गया। पुलिस का कहना है कि इस नई व्यवस्था से रैगिंग और उत्पीड़न जैसी शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होगी और इस तरह के मामलों में गिरावट भी आएगी।