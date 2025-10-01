Heart Attack आने पर तुरंत दी जाती ये 3 दवाएं, 80% लोग नहीं पहुंच पाते अस्पताल

हार्ट अटैक आने पर किन साधनों से अस्पताल पहुंचते हैं। यह पूछने पर 46.4 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे खुद के साधनों से अस्पताल पहुंचते हैं। 31.2 प्रतिशत लोग सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं जबकि महज 22.4 प्रतिशत लोग ही एंबुलेंस सेवाओं का लाभ ले पाते हैं। वह इसलिए कि पहले तो एंबुलेंस सेवा का नंबर ही नहीं लगता दूसरे उसके आने में देर होती है।