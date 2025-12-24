भोपाल में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों, इंजीनियरों को हटाया

BMC- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। भोपाल नगर निगम यानि बीएमसी में 5 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इनमें से अधिकांश इंजीनियर हैं जिनके कार्यभार बदले गए हैं। नगर निगम के 64 असिस्टेंट और सब इंजीनियरों को हटाया गया है। इसे निगम इतिहास का सबसे बड़ा फेरबदल बताया जा रहा है। कार्यपालन यंत्रियों को अतिक्रमण हटवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ मेट्रोपॉलिटन रीजन का ड्राफ्ट आने के पहले नगर निगम का नया सेटअप तैयार कर लिया गया है।