‘आसिफ रजा’ ने ‘आशीष पांडे’ बनकर किया गंदा काम, बोला…’करा लो गर्भपात’

इस दौरान आरोपी के दो अन्य साथी भी उसे मानसिक रूप से परेशान करते रहे। युवती शिकायत देकर यह भी बताया कि जब वह गर्भवती हुई तो आरोपियों ने उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया। जब उसने मना किया तो मुख्य आरोपी ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, साथ ही उसे लगातार धमकाया भी गया। शिकायत फरियादी ने एक महीने पहले महिला थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्य आरोपी बिहार का रहने वाला है और फिलहाल फरार है।