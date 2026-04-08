‘सिंहस्थ 2028′ को लेकर CM मोहन यादव का अल्टीमेटम…’दीपावली से पहले पूरे हो काम’

MP News: हर हाल में अधिकारियों को सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़े काम साल 2027 की दीपावली के पहले पूरे करने होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ से जुड़े कामों को पूरा करने की यह नई डेडलाइन मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दी। उन्होंने विभागों व उनके मुखियाओं को सतर्क किया। इसके बावजूद विभाग व मुखिया काम करने या कराने में पिछड़े तो गाज गिरनी तय है। उधर, सिंहस्थ के दौरान भीड़ प्रबंधन समेत तमाम स्थितियों की रियल टाइम निगरानी करने के लिए प्रयागराज की तर्ज पर काम करने वाले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) को मंजूरी दी।