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‘सिंहस्थ 2028′ को लेकर CM मोहन यादव का अल्टीमेटम…’दीपावली से पहले पूरे हो काम’

MP News: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़ी रोड, नाली, पुल-पुलिया, पार्क, घाट, विभिन्न भवनों के निर्माण से जुड़े 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

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भोपाल

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Astha Awasthi

Apr 08, 2026

Simhastha 2028

Simhastha 2028 (Photo Source - Patrika)

MP News: हर हाल में अधिकारियों को सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़े काम साल 2027 की दीपावली के पहले पूरे करने होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ से जुड़े कामों को पूरा करने की यह नई डेडलाइन मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दी। उन्होंने विभागों व उनके मुखियाओं को सतर्क किया। इसके बावजूद विभाग व मुखिया काम करने या कराने में पिछड़े तो गाज गिरनी तय है। उधर, सिंहस्थ के दौरान भीड़ प्रबंधन समेत तमाम स्थितियों की रियल टाइम निगरानी करने के लिए प्रयागराज की तर्ज पर काम करने वाले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) को मंजूरी दी।

इस पर 139.14 करोड़ खर्च होंगे। जबकि रोड, नाली, पुल-पुलिया, पार्क, घाट, विभिन्न भवनों के निर्माण से जुड़े 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इन पर 2923.84 करोड़ खर्च होंगे। बैठक में मंत्री राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्यु्न सिंह तोमर, चैतन्य कुमार काश्यप, सीएस अनुराग जैन व अन्य मौजूद रहे।

2,923 करोड़ 84 लाख के 22 काम मंजूर

स्काईवॉक भी बनेगा

सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन में स्काईवॉक भी बनेगा। मंत्री मंडलीय स्तरीय समिति में 30 करोड़ से मेला कंट्रोल रूम, मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब देवास गेट बस स्टैंड, इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल ट्रांसिट हब से लेकर उज्जैन रेलवे स्टेशन तक स्काईवॉक निर्माण, सर्किट हाउस निर्माण, मेला क्षेत्र में स्थाई निर्माण को स्वीकृति दी है।

ऐसे काम करेगा सेंटर

  • यह सेंटर सीसीटीवी, ड्रोन से लैस होगा। इसमें डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से मेले की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी होगी।
  • एआइ आधारित भीड़ प्रबंधन, मोबाइल ऐप के माध्यम से रूट, पार्किंग और सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
  • सायबर सुरक्षा, कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्वच्छता पर भी यह केंद्र नजर रखेगा।

कब होगा महाकुंभ सिंहस्थ

जानकारी के लिए बता दें कि उज्जैन में अगला महाकुंभ सिंहस्थ 27 मार्च 2028 से 27 मई 2028 (60 दिन) तक आयोजित होगा। शिप्रा नदी के तट पर होने वाले इस भव्य आयोजन में 3 शाही स्नान और 7 पर्व स्नान होंगे। राज्य सरकार ने तैयारियों के लिए 2027 की दीपावली तक सभी विकास कार्य पूरे करने की डेडलाइन तय की है।

सिंहस्थ 2028 की मुख्य बातें:

स्थान: उज्जैन, शिप्रा नदी के तट।
अवधि: 2 महीने (60 दिन)।
तारीखें: 27 मार्च से 27 मई 2028 तक।
शाही स्नान: 3 प्रमुख शाही स्नान होंगे।
प्रशासनिक तैयारी: 2027 की दीपावली तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश।

ये हैं जरूरी बातें

  • सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति की 5वीं बैठक
  • 2 हजार 923 करोड़ 84 लाख रुपए राशि के 22 कार्यों को दी स्वीकृति
  • सिंहस्थ के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें
  • श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उज्जैन के 100 किमी. में होम स्टे-पार्किंग-जन सुविधाओं पर फोकस

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Published on:

08 Apr 2026 04:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘सिंहस्थ 2028′ को लेकर CM मोहन यादव का अल्टीमेटम…’दीपावली से पहले पूरे हो काम’

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