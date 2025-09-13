एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर बन सकती है बात, सामने आया बड़ा अपडेट

OBC- मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग को आरक्षण पर अर्से से चल रहे विवाद के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भोपाल में अधिवक्ताओं की विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में महाधिवक्ता के प्रस्ताव पर अधिवक्ताओं ने सहमति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के जवाब पर सभी साथ रहेंगे।